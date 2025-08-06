شاهدوا كيف احتفلت مها الغزال بيوم ميلادها في لندن

مها الغزال في سطور

View this post on Instagram A post shared by Maha Al Ghazal مها الغزال. (@itsmahaalghazal)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:02 مساءً - احتفلت الفنانةبيوم ميلادها أثناء تواجدها في لندن بطريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها عددًا من الصور لها وهي تحمل رقم 30 إشارة الى عمرها وعلقت وكتبت: "عيد الميلاد في لندن كان الكرز على القمة"وتفاعل معها متابعوها وهنأوها بيوم ميلادها وتمنوا لها حياة سعيدة .وكتبت لها الفنانة أميرة الشريف: "حبيبي الحلو كل عام وانتي اجمل ومبدعه اكثر من اللي قبله انتي كبرتي بقلبي مو بس بعمرك جعل سنينك سعاده وهنا"، فيما كتب لها الفنان عزام النمري " العمر كله وانتي بصحة وراحة".كما نشرت الفنانة مها الغزال تهنئة الفنانة إلهام علي لها بيوم ميلادها والذي كتبت " كل عام وانتي بخير حبيبتي مها جعل سنواتك نجاح وسعادة وبلسان "وضحى" اقولك ما تمازين انتي".وكانت مها الغزال قد برزت بالموسم الرمضاني من خلال شخصية "مزنة" الذي قدمتها بمسلسل "شارع الأعشى" الذي حقق نجاحًا وتصدر الترند .ويستعد أبطال العمل لتصوير الموسم الثاني منه خلال الشهر الحالي أغسطس 2025.و"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، دارت أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.كما شاركت في فيلم"½ رحلة" من اخراج رنا مطر ومن بطولة صلاح زاب، مها الغزال، ودارت أحداث الفيلم حول فتاة تعيش خارج المدينة وتخوض رحلتين مهمتين، الأولى مع والدها، والثانية مع خطيبها إلى منزل والديه في المدينة، عند وصولها، تبدأ في التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها. والفيلم هي تدعو للتأمل في هشاشة العلاقات، وتأثير الوالدين على اختياراتنا واستكشاف الذات وتدور الأحداث.

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