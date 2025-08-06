فن ومشاهير

قبل طرحه بساعات.. تفاصيل ألبوم جنات الجديد ألوم على مين

0 نشر
0 تبليغ

قبل طرحه بساعات.. تفاصيل ألبوم جنات الجديد ألوم على مين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:02 مساءً - تستعد المطربة جنات، لإطلاق ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "ألوم على مين"، خلال ساعاتٍ قليلة، عبر "يوتيوب" ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، لتدخل قائمة المنافسة في موسم أغاني صيف 2025، لاسيما وأن هذا الألبوم يشهد عودتها إلى الجمهور بعد فترة طويلة من التواجد بأغانٍ منفردة "سينجل".

أغاني ألبوم جنات في 2025

ألبوم جنات الجديد 2025، يضم 9 أغانٍ متنوعة، غالبيتها ينتمي إلى المقسوم، وهي: "أشيك واحدة"، و"فات بكرة"، و"مبسوطين"، و"من الليلة"، و"ألوم على مين"، و"ماليش شبه"، و"صبري طال"، و"كاش كاش"، فضلًا عن أغنية "النص اللي يخص" التي سبق وطرحتها قبل أيام، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور.

جنات تتعاون من نخبة من الموسيقيين في ألبومها الجديد

وتتعاون جنات في الألبوم الجديد، مع نخبة من أبرز الشعراء، والملحنين والموزعين، منهم أدهم معتز، ومحب غبور، وسيد حسن، وعليم، وتيام علي، ومدين، ومحمود أنور، وعمرو الشاذلي، وإسلام رفعت، ويوسف حسين وغيرهم، ومن المُقرر إطلاقهم دفعة واحدة، بعيدًا عن الطرح بشكلٍ متتابع، وذلك في ضوء عودة الألبومات الغنائية الكاملة للمشهد مُجددًا بعد سنوات من الاتجاه إلى الطرح بشكل الـ"سينجل".

ويأتي الألبوم بعد فترة تحضيرات استمرت عدة أشهر، عملت خلالها جنات على تقديم ألوان موسيقية متنوعة تُرضي مختلف الأذواق، مستعينة بتجارب فنية متعددة في كتابة الكلمات وتلحين الأغنيات وتوزيعها لتقدم عمل فني يليق بجمهورها في الوطن العربي.

https://www.instagram.com/p/DMF5p90qclk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMF5p90qclk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DMF5p90qclk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جنات تُحيي الذكريات في حفل بالسعودية

يذكر أنّ المطربة جنات، شاركت مؤخرًا في حفل غنائي ضخم في المملكة العربية ، تحت مسمى "Hits from 2000 to 2010"، وذلك على خشبة مسرح جدة سوبردوم، حيث شهد هذا الحفل مشاركة مجموعة من المطربين، منهم نيين مايا نصري وإيوان، والمصري هيثم سعيد، ونجم ستار أكاديمي السابق أحمد الشريف والمطرب يوسف العماني، فضلا عن فرقتي مساري وبلو.

الأغنية الدعائية لجبل الحريم

الجدير بالذكر أن جنات انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "جبل الحريم" الذي تقوم ببطولته كل من سوسن بدر ووفاء عامر، ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع الحملة الترويجية للعمل طرحه بدور العرض السينمائي.
فيلم جبل الحريم بطولة نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة. ويناقش الفيلم قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، حيث إن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا