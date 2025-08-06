قبل طرحه بساعات.. تفاصيل ألبوم جنات الجديد ألوم على مين

أغاني ألبوم جنات في 2025

جنات تتعاون من نخبة من الموسيقيين في ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:02 مساءً - تستعد المطربة، لإطلاق ألبومها الجديد الذي يحمل اسمخلال ساعاتٍ قليلة، عبر "يوتيوب" ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، لتدخل قائمة المنافسة في موسم أغاني صيف 2025، لاسيما وأن هذا الألبوم يشهد عودتها إلى الجمهور بعد فترة طويلة من التواجد بأغانٍ منفردة "سينجل".ألبوم جنات الجديد 2025، يضم 9 أغانٍ متنوعة، غالبيتها ينتمي إلى المقسوم، وهي: "أشيك واحدة"، و"فات بكرة"، و"مبسوطين"، و"من الليلة"، و"ألوم على مين"، و"ماليش شبه"، و"صبري طال"، و"كاش كاش"، فضلًا عن أغنية "النص اللي يخص" التي سبق وطرحتها قبل أيام، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور.وتتعاون جنات في الألبوم الجديد، مع نخبة من أبرز الشعراء، والملحنين والموزعين، منهم أدهم معتز، ومحب غبور، وسيد حسن، وعليم، وتيام علي، ومدين، ومحمود أنور، وعمرو الشاذلي، وإسلام رفعت، ويوسف حسين وغيرهم، ومن المُقرر إطلاقهم دفعة واحدة، بعيدًا عن الطرح بشكلٍ متتابع، وذلك في ضوء عودة الألبومات الغنائية الكاملة للمشهد مُجددًا بعد سنوات من الاتجاه إلى الطرح بشكل الـ"سينجل".

ويأتي الألبوم بعد فترة تحضيرات استمرت عدة أشهر، عملت خلالها جنات على تقديم ألوان موسيقية متنوعة تُرضي مختلف الأذواق، مستعينة بتجارب فنية متعددة في كتابة الكلمات وتلحين الأغنيات وتوزيعها لتقدم عمل فني يليق بجمهورها في الوطن العربي.

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جنات تُحيي الذكريات في حفل بالسعودية

يذكر أنّ المطربة جنات، شاركت مؤخرًا في حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، تحت مسمى "Hits from 2000 to 2010"، وذلك على خشبة مسرح جدة سوبردوم، حيث شهد هذا الحفل مشاركة مجموعة من المطربين، منهم نيين مايا نصري وإيوان، والمصري هيثم سعيد، ونجم ستار أكاديمي السابق أحمد الشريف والمطرب يوسف العماني، فضلا عن فرقتي مساري وبلو.

الأغنية الدعائية لجبل الحريم

الجدير بالذكر أنانتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "جبل الحريم" الذي تقوم ببطولته كل من سوسن بدر ووفاء عامر، ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع الحملة الترويجية للعمل طرحه بدور العرض السينمائي.بطولة نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة. ويناقش الفيلم قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، حيث إن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

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