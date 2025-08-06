بعد تصدرها ترشيحات MTV 2025.. أبرز الأغاني التي قدمتها ليدي غاغا بمسيرتها الموسيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - تصدّرت النجمة العالمية ليدي غاغا قائمة ترشيحات جوائز MTV لعام 2025، بعد الإعلان الرسمي عن الترشيحات التي تشهد هذا العام منافسة محتدمة بين كبار نجوم وصنّاع الموسيقى على مستوى العالم.

ونالت غاغا 12 ترشيحًا في فئات مرموقة، من أبرزها: فيديو العام، أفضل فنان، وأفضل ألبوم، مما يعكس مكانتها الفنية الراسخة في الساحة الموسيقية العالمية.

وفي هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز محطّات مسيرتها الموسيقية التي أوصلتها إلى القمة وأبرز الأغاني الموسيقية التي قدمتها ليدي غاغا خلال مسيرتها الفنية والموسيقية..

من الطفولة إلى العالمية: مسيرة ليدي غاغا مع الفن

بدأت ليدي غاغا رحلتها مع الفن منذ سن مبكرة؛ ففي الرابعة من عمرها تعلمت العزف على البيانو، وكتبت أول أغنية لها وهي في الثالثة عشرة. وعند بلوغها الرابعة عشرة، التحقت بمدرسة كاثوليكية، حيث بدأت مشاركاتها في عروض مسرحية غنائية خلال فترة دراستها، ما ساهم في صقل موهبتها الفنية.

لاحقًا، التحقت بجامعة في نيويورك لدراسة الموسيقى، وهناك طورت مهاراتها في الكتابة والتلحين. أما انطلاقتها الفنية الحقيقية فكانت عام 2006، حيث بدأت في إحياء حفلات غنائية في عدد من أماكن مدينة نيويورك، إلى جانب كتابتها لأغانٍ لمجموعة من النجوم، من بينهم بريتني سبيرز وأيكون.

إنجازات متواصلة واعتراف عالمي

حققت ليدي غاغا على مدار مسيرتها سلسلة من النجاحات المتتالية، نالت خلالها عشرات الترشيحات وحصدت العديد من الجوائز العالمية. واختارتها مجلة فوربس في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر 100 سيدة تأثيرًا في العالم، كما أدرجتها مجلة تايم ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا حول العالم عام 2010.

أبرز الأغاني التي حققت من خلالها ليدي غاغا نجاحًا لدى الجمهور

منذ بداية مسيرتها مع عالم الغناء والموسيقى والتي شارفت العشرون عامًا حققت النجمة العالمية ليدي غاغا، وذلك من خلال إصدار عدد من الأغاني والألبومات الموسيقية والتي حققت نجاحًا على مستوى العالم.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها ولاقت قبولًا ونجاحًا لدى الجمهور هي:

Poker Face والتي صدرت بألبوم " The Fame"

Alejandro

Marry the Night

You and I

Do What U Want

Nature Boy

Til It Happens to You

Perfect Illusion

Shallow شاركها بالغناء الممثل الأمريكي برادلي كوبر

Rain On Me شاركتها بالغناء النجمة أريانا غراندي

