من شقيقَين في مسلسل “رامو” إلى ثنائي رومنسيّ… مراد وجيمري يبدأان تصوير “الورود والخطايا” هذا الشّهر

تستعد قناة كنال دي التّركية لإطلاق مسلسل جديد بعنوان “الورود والخطايا”، المرشّح ليكون أحد أبرز مشاريع العام، من بطولة كلّ من الممثّلَين مراد يلدريم وجيمري بايسال.

وينطلق تصوير العمل في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري في إسطنبول، تحت إنتاج شركة NGM الشّهيرة بأعمال مثل إخوتي وحكاية ليلة.

المسلسل الّذي كتبت نصّه يلدا إير أوغلو صاحبة أعمال ناجحة مثل الأزهار الحزينة والعشق المبكي، يقدّم حبكة دراميّة مشوّقة تتمحور حول شخصيّات نسائيّة قويّة وقصص إنسانيّة مؤثرة. ويتولّى الإخراج الثّنائيّ إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز، اللذان قدما سابقًا أعمالًا ناجحة منها ابنة السّفير وثلاث أخوات.

يمثّل مراد يلدريم شخصيّة “سرحات”، بينما تؤدّي جيمري بايسال البطولة النّسائيّة، في أوّل تعاون يجمعهما كثنائيّ رومنسيّ بعد أن لعبا أدوار شقيقين في مسلسل رامو عام ٢٠٢٠، وهو ما يثير فضول الجمهور حول الكيمياء الجديدة بينهما.

ويمثل المسلسل عودة مراد يلدريم إلى قناة كنال دي بعد غياب ستّة عشر عامًا، منذ مشاركته في مسلسل عاصي بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، هذا ما يمنح المشروع بعدًا خاصًّا لدى محبّيه.