 220 يوم: صبا مبارك امرأة تكتم دموعها وتقاتل بابتسامة

مريم بين الصبر والتضحية

صبا مبارك وكريم فهمي- الصورة من المركز الإعلامي لمسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 08:10 مساءً - برغم انكسار قلبها بعد اكتشافها أن الورم الذي يعاني منه زوجها أحمد (كريم فهمي) خبيث، تختار مريم (صبا مبارك) أن تواجه الموقف بابتسامة واثقة، تُخفي وراءها دموعاً لا يراها أحد. تبتعد لتبكي وحدها، وتحبس وجعها حتى لا يشعر هو بحجم الألم الذي يسكنها؛ بل وتقرر أن تفعل المستحيل لإسعاده.في الحلقة الثامنة من 220 يوم، تضع مريم مشاعرها جانباً، وتتقبل بصبر وجود ملك، طالبة أحمد، التي تُظهر إعجاباً واضحاً به؛ حتى أنها تتركه يجيب على مكالمتها الهاتفية وتغادر الغرفة بهدوء؛ متخلية عن عصبيتها المعتادة.لا تتوقف تضحياتها هنا؛ فمريم توافق أخيراً على الذهاب مع أحمد لزيارة والدها الذي قاطعته لسنوات، فقط لأنه طلب منها ذلك. كما تخطط لمفاجآت تُدخل البهجة على قلبه، ومنها: تنظيم خطة كاملة للمصالحة بين كرم ابن خالته وخطيبته عاليا؛ إيماناً منها بأن الفرح المحيط به، قد يخفف من ألمه.لكن، إلى متى ستظل مريم قادرة على الصمود؟ وهل تستطيع الحفاظ على ابتسامتها رغم الوجع؟220 يوم، عمل درامي مليء بالعاطفة والتوتر. من إخراج كريم العدل. وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة: صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.