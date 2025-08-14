فن ومشاهير

 220 يوم: صبا مبارك امرأة تكتم دموعها وتقاتل بابتسامة

0 نشر
0 تبليغ

  •  220 يوم: صبا مبارك امرأة تكتم دموعها وتقاتل بابتسامة 1/2
  •  220 يوم: صبا مبارك امرأة تكتم دموعها وتقاتل بابتسامة 2/2

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 08:10 مساءً - برغم انكسار قلبها بعد اكتشافها أن الورم الذي يعاني منه زوجها أحمد (كريم فهمي) خبيث، تختار مريم (صبا مبارك) أن تواجه الموقف بابتسامة واثقة، تُخفي وراءها دموعاً لا يراها أحد. تبتعد لتبكي وحدها، وتحبس وجعها حتى لا يشعر هو بحجم الألم الذي يسكنها؛ بل وتقرر أن تفعل المستحيل لإسعاده.

مريم بين الصبر والتضحية

في الحلقة الثامنة من 220 يوم، تضع مريم مشاعرها جانباً، وتتقبل بصبر وجود ملك، طالبة أحمد، التي تُظهر إعجاباً واضحاً به؛ حتى أنها تتركه يجيب على مكالمتها الهاتفية وتغادر الغرفة بهدوء؛ متخلية عن عصبيتها المعتادة.
لا تتوقف تضحياتها هنا؛ فمريم توافق أخيراً على الذهاب مع أحمد لزيارة والدها الذي قاطعته لسنوات، فقط لأنه طلب منها ذلك. كما تخطط لمفاجآت تُدخل البهجة على قلبه، ومنها: تنظيم خطة كاملة للمصالحة بين كرم ابن خالته وخطيبته عاليا؛ إيماناً منها بأن الفرح المحيط به، قد يخفف من ألمه.
لكن، إلى متى ستظل مريم قادرة على الصمود؟ وهل تستطيع الحفاظ على ابتسامتها رغم الوجع؟
صبا مبارك وكريم فهمي- الصورة من المركز الإعلامي لمسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم

220 يوم، عمل درامي مليء بالعاطفة والتوتر. من إخراج كريم العدل. وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة: صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.
View this post on Instagram

A post shared by Shahid (@shahid.vod)


يمكنكِ قراءة 220 يوم: صبا مبارك في عبور مؤلم من الشك إلى الندم
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا