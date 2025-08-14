دينزل واشنطن يؤكد أنه لم يصبح ممثلاً من أجل الأوسكار

دينزل واشنطن يؤكد أنه لا يهتم بهذه الأمور

Denzel Washington Says He Didn't Become an Actor for Oscars: "I Don’t Care About That Kind of Stuff" https://t.co/7icUC1fc4x — The Hollywood Reporter (@THR) August 14, 2025

دينزل واشنطن يحصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:06 مساءً - على الرغم من الترشيحات العديدة لالتي نالها النجم العالمي دينزل واشنطن طوال مسيرته الفنية، وفوزه بالجائزة مرتين إلا أنه أكد أنه ليس مُهتماً كثيراً بالحصول على الجوائز.وقال النجم العالمي دينزل واشنطن خلال لقائه ببرنامج "جيك تيكس" إنه لا يُمارس التمثيل من أجل الأوسكار، كما أوضح أنه لا يهتم بهذا النوع من الأمور؛ حيث إنه عمل بمجال التمثيل لفترة طويلة من حياته، ويرى أنه في بعض الأحيان فاز بجوائز كان يجب ألا يفوز بها، وأحياناً أخرى كان لا يفوز بجائزة ويرى أنه كان يجب أن يحصل عليها، مؤكداً أن الإنسان يُمنح الجائزة، ولكن الله هو منْ يمنح المكافأة.— The Hollywood Reporter (@THR)كما أضاف النجم دينزل واشنطن خلال اللقاء أنه ليس مُهتماً بجوائز الأوسكار، وأنه لا يتباهى بها؛ حيث إنها لن تُفيده إطلاقاً؛ موضحاً أنه لا يعتقد بأن الله سيسألك عن عدد جوائز الأوسكار التي حصلت عليها.وكان النجم العالمي دينزل واشنطن قد حاز على جائزة الأوسكار مرتين، وجاءت الأولى من خلال فيلم Glory والذي تم عرضه عام 1989 ونال عنه جائزة أوسكار أفضل مساعد، كما حصد أيضاً جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لبطولة فيلم Training Day عام 2001.يُذكر أنه في مايو الماضي اجتمع عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما حول العالم ريد كاربت فيلم Highest 2 Lowest، والذي جسد بطولته النجم العالمي دينزل واشنطن ومن إخراج سبايك لي؛ حيث تم عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.يُمكنكم قراءة:وخلال هذا اليوم تم تكريم النجم العالمي دينزل واشنطن بحصوله على جائزة السعفة الذهبية الفخرية قبل عرض الفيلم، وهي جائزة غير مُعلنة، وقدمها له المُخرج سبايك لي.وجاء هذا التكريم غير المعلن بعد عرض فيلم قصير، يستعرض مسيرة دينزل واشنطن الحافلة في قصر كان، وقد تضمن الفيلم لقطات من أدواره الفائزة بجائزة الأوسكار في فيلمي "يوم التدريب"و"كينغ كونغ ليس لديه ما يفوقني!" - و"غلوري"، بالإضافة إلى أفلام مثل "ماكبث" و"نسخة كاربونية" وأفلامه السابقة مع سبايك لي، "مو بيتر بلوز" (1990)، و"مالكوم إكس" (1992)، و"هي غيم" (1998)، و"إنسايد مان" (2006).