هشام ماجد يكشف مفاجأة لجمهور مسلسل أشغال شقة.. ماذا قال؟

إلغاء مسلسل "أشغال شقة" نهائيًا غير صحيح

هل يُنافس هشام ماجد بـ"أشغال شقة 3" في رمضان 2026؟

مسلسل "أشغال شقة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 01:03 مساءً - حسم الفنان، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الجزء الثالث من مسلسل، حيث زعم البعض أنّ صُنّاع المشروع قرروا عدم تقديم أي أجزاء جديدة، والاكتفاء بالجزء الأول والثاني، وما تحقق من نجاحٍ جماهيري كبير على مدار العامين الماضيين.ونفى هشام ماجد، ما تردد بشأن إسدال الستار على مسلسل "أشغال شقة" بشكلٍ نهائي، مؤكدا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا عبر صفحته على "فيس بوك"، إنّ: "الأخبار المتداولة حول إلغاء تقديم جزء ثالث من (أشغال شقة) غير صحيحة".ورغم وجود نية لدى صُنّاع المسلسل، بتقديم جزء ثالث من "أشغال شقة"، إلا أنّ إمكانية طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2026، لم يُحسم بعد، حيث يتوقف الأمر على تطوير القصة وإضافة أحداث ومواقف جديدة تفوق مستوى الكوميديا التي جاءت بالجزء الأول والثاني، لاسيما وأنّ المشروع حقق نجاحًا كبيرًا، وحظي بردود فعل واسعة على المستوى النقدي والجماهيري، إذ أنّ المناقشات والتحضيرات الخاصة بالجزء الثالث لازالت قائمة حتى الآن، بينما موعد تنفيذه لم يُحدد.ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، في إطار كوميدي، حول الزوجين حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.

أما في الموسم الثاني، فتصاعدت معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، فيما ظهر عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، أبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

انتعاشة فنية لـ هشام ماجد

ويعيش هشام ماجد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية؛ حيث يعمل على أكثر من مشروع في الوقت نفسه، ما بين السينما والتلفزيون؛ تمهيداً لعرضها تِباعاً على مدار العام الجاري. ومن أول هذه الأعمال، مسلسل "اللعبة 5" الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة، ويُشارك في البطولة كلٌّ من: شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ، ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020، وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022، والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.

كما انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "برشامة"، والذي يتعاون فيه مع الفنانة ريهام عبد الغفور؛ تمهيداً لطرحه خلال وقتٍ لاحق من العام الحالي. ويُشارك في بطولته: باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

فيلم "برشامة" يتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام، وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي. ويقدّم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية مُعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكلّ الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».