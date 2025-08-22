ما بين التاريخية والرومانسية والفانتازيا.. إليكم أفضل المسلسلات الصينية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - أصبحت الدراما والمسلسلات الصينية، المعروفة أيضاً باسم "سي دراما" (C-Drama)، في دائرة المنافسة الشديدة للدراما العالمية، حيث تتميز بتنوعها، وتناولها مواضيع مختلفة مثل الرومانسية، الأكشن، التاريخ، الدراما الاجتماعية، والفانتازيا، وتهتم بتفاصيل الحياة اليومية، مثل العادات والتقاليد، والأزياء، والطعام، مما يجعلها غنية ثقافياً. وغالباً ما تكون المسلسلات الصينية أطول من الأفلام، وتسمح هذه الفترة الزمنية الطويلة بتطوير الحبكات والشخصيات بشكلٍ أعمق.

وبالحديث عن المسلسلات الصينية، نرصد لكم في هذا المقال أبرز المسلسلات الصينية التي ألهمت العالم بأحداثها المشوقة.

مسلسل Fights Break Sphere

هو مسلسل رومانسي خيالي مستوحى من رواية للمؤلف "تيانكان تودو"، حيث تدور قصته حول طفل يمتلك قوة جبارة ولكنه يفقد هذه القوة بشكلٍ مفاجئ ومحزن بداخل عالم تسيطر عليه القوة العظمى، ولكن مع مرور الأحداث يكبر الطفل ويشتد عوده حيث تتطور مهاراته بشكلٍ سريع ويستعيد قوته مجدداً وعلى هذا الأساس يخوض مغامرة كبيرة من أجل الانتقام من قاتل عائلته. صدر المسلسل عام 2018 وهو من بطولة ليو يو، جيلي ان، بارون تشين، ين زي لي، لي كين.

مسلسل My Heroic Husband

واحدٌ من أفضل المسلسلات الصينية ذات الطابع الخيالي، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يسافر عبر عصور قديمة من الزمن وهناك يدخل في جسد رجل على وشك الزواج من ابنة عائلة تجار أقمشة، فينغمس هذا الرجل بداخل هذه العائلة ويستخدم ذكاءه وأفكاره القوية في الأعمال من أجل مساعدتهم ويتمكن بعد ذلك من تحقيق الثراء. صدر عام 2021 وقام بالبطولة كل من جو كي لين، سونغ يي، جيانغ يي يي، جاو تشو جوانغ، هاي يي تيان.

مسلسل The Princess Wei young



هو مسلسل تاريخي رومانسي تدور أحداثه حول الأميرة الصغيرة "فنغ شين" والتي أصبحت يتيمة بعد أن شهدت أحداثاً صعبة في طفولتها عندما تعرضت عائلتها بالكامل للإبادة، ولحسن حظها تمكنت من النجاة بحياتها من هذه الحادثة البشعة. مع مرور الأحداث تجد "فنغ شين" نفسها في أرض العدو عن طريق الخطأ، فتتقمص بعدها ابنة شخصية مسؤولة ومهمة في البلاد، لكنها لم تسلم من التحديات والصعاب التي تطاردها في كل مكان والتي جعلتها على دراية كاملة بمفاهيم مهمة مثل العدالة والحكمة. صدر عام 2016 وهو من بطولة تيفاني تانغ، لو جين، فانسيس وو، ماو ياو تونغ، لي هسين اي.

مسلسل The Sword and the Brocade

أحد أفضل المسلسلات الصينية ذات الطابع الرومانسي، وتدور أحداثه حول امرأة كانت تظن أن لها الحرية المطلقة في ممارسة جميع أشكال الحياة خارج المنزل، وتحاول بشكلٍ ما استغلال مهاراتها القوية في التطريز من أجل كسب حريتها، ولكن يحدث ما ليس في الحُسبان.

صدر المسلسل عام 2021 وهو من بطولة والاس تشونغ، تان سونغ يون، هي هونغ تشان، تانغ ياو تيان.

مسلسل Nirvana in Fire

مسلسل تاريخي درامي، مستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب "هاي يان"، ويعتبر اختياراً مُوفقاً لكل من يبحث عن أفضل مسلسلات تاريخية صينية، وتدور أحداثه في ظل الصراعات التي نُشبت في الصين بالقرن السادس، حيث يظهر الابن القديم الذي نجا من مذبحة عائلته ويبحث عن الانتقام في ظل وجود التحديات والصراعات المتجددة من حوله. تم إصداره عام 2015 وهو من بطولة هو جي، ليو تاو، وانغ كاي، تشين لونغ، فيكتور هوانغ.

شاهدوا أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحًا عالميًا

مسلسل Cinderella Chef

مسلسل صيني رومانسي تدور قصته حول امرأة تخوض رحلة عبر الزمن لتصبح بعد ذلك ابنة مسؤول يتعرض للاختطاف على يد عصابة من قُطَّاع الطرق. تحاول هذه المرأة أن تصنع لنفسها اسماً مميزاً من خلال مهاراتها القوية في الطبخ حيث إنها تستغل هذه الموهبة في الطهي بالشوارع، كما تحاول هذه المرأة مواجهة التحديات الكبيرة التي تقابلها مع زواجها المزيف. المسلسل من إنتاج عام 2018 وبطولة زونغ دان ني، باي ساثاباك هسو، زانغ يي كونغ، تشين تشينغ يانغ.

مسلسل Novoland Eagle Flag

هذا العمل مأخوذ من رواية كُتبت بواسطة "جيانغ نان"، ويعتبر من أفضل المسلسلات الفانتازيا الصينية ، وتدور أحداثه حول وريث إحدى القبائل البدوية الذي يتم إرساله كرهينة عبر الأراضي الشرقية وهناك يلتقي بشخصين آخرين يصبحان أصدقاء فيما بعد كما تتطور مشاعرهم نحو بعضهما البعض وتصل لِما هو أكثر من صداقة. صدر المسلسل عام 2019 وهو من بطولة ليو هاو ران، سونغ زو إير، تشين رو يان، زانغ زي جيان.

مسلسل Fake princess



هو مسلسل رومانسي يتحدث هذا العمل عن لصة بارعة تُدعى "تشينج لي"، والتي تورطت في زواج مزيف مع ولي العهد "لي تشي" ولكن حياة "تشينج" الجديدة داخل القصر كانت أكثر صعوبة مما توقعت، وخصوصاً بعد تعرضها عدة مرات للإهانة. مع مرور الأحداث ينجذب "لي تشي" لـ "تشينج لي" وبسبب التشابه الكبير للظواهر السطحية من حولهما وتزييف كل شخص لهويته من أجل كتم دوافعه يجد الاثنان تشابهاً كبيراً بينهما وتتطور علاقتهما فيما بعد،. صدر المسلسل عام 2020 وهو من بطولة زاو يي كين، اليانور لي، جارفي جين، تشين سي يو، وانغ يي تيان.

هذه أفضل أفلام كيفن هارت الكوميدية.. تعرفوا إليها

مسلسل Wonderful Fate

مسلسل صيني رومانسي يدور حول فتاة شابة تُدعى "لي فو تشو" تبلغ من العمر 19 عاماً كما أنها معروفة بشغفها الكبير نحو الكتب المصورة وأجمل لحظاتها تتلخص في القراءة الهادئة، ولكنها على الرغم من تعلقها بالكتب إلا أنها تفشل في الدراسة بسبب عدم اكتراثها بها، وفي إحدى المرات تتمنى الفتاة أمنية أن تصبح في عالم آخر وبالفعل الأمنية تتحقق وتدخل إلى عالم الكتب المصورة لتشهد على مغامرة أكثر من مثيرة. صدر المسلسل عام 2021 وهو من بطولة تشاو جون يانغ، زانغ يو نان، هو يي ياو، وانغ يو لين، زانغ كينغ.

مسلسل Eternal Love Rain

واحد من أفضل المسلسلات الصينية الخيالية الرومانسية، وتدور أحداثه حول مغامرة خطيرة قام بها "نينغ شوي" عندما تسلل خلف اليابسة رغم تحذيرات والده المتكررة، فيواجه بعد ذلك خطراً كبيراً من الجفاف الذي لم يحدث منذ وقت طويل، ومع مرور الأحداث يرتكب "نينغ شوي" فعلاً أحمق سيدفع ثمنه غالياً بعد ذلك لكنه أيضاً سيدخل في قصة رومانسية إثر هذا الفعل. المسلسل من إنتاج عام 2020 وبطولة هي هوا، وانغ رون زي، فينغ لي جون، تشو لي لان، ادسون لياو، تان كين تشان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».