3 أفلام وبطولتان دراميتان.. سلمى أبو ضيف تعود بقوة بعد الإنجاب

ثلاثة أفلام جديدة في الطريق

بطولتان دراميتان متتاليتان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 02:05 مساءً - تعيش الفنانةواحدة من أكثر المراحل الفنية نشاطاً في مسيرتها، وذلك بعد فترة قصيرة من الغياب بسبب؛ حيث استطاعت أن تعود إلى الأضواء بقوة، وتضع لنفسها خطة فنية مزدحمة بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، التي ستشكل دفعة قوية في مشوارها، ويبدو أن عامي 2025 و2026 سيكونان بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرتها.تترقب سلمى أبو ضيف عرض ثلاثة أفلام دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، أولها "" الذي بدأت تصويره قبل يومين، ويجمعها بالفنان أحمد مالك، إضافة إلى الرابر مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.كما تعملعلى تصوير دورها في فيلم "" بمشاركة أحمد داود وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، والمقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".قد تحب قراءة.. بعد ترشيح سلمى أبو ضيف ضمن أجمل 100 وجه في العالم... سر الجمال العربي الذي خطف الأنظار عالمياًأما الفيلم الثالث فهو "" الذي يعد الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي تم عرضه عام 2016؛ حيث تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومنتظر عرضه قريباً، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.وعلى صعيد الدراما، تستعدللظهور كبطلة رئيسية في مسلسلين جديدين، الأول بعنوان "" من 15 حلقة الذي ينطلق تصويره غداً السبت لعرضه على منصة shahid خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته دياب، كمال أبو رية، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، علا رشدي ومحمد مهران وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان.أما العمل الثاني فيأتي ضمن السباق الرمضاني 2026؛ حيث وافقت سلمى على تقديم البطولة مجدداً خلال منافسات رمضان بعدما خاضت التجربة في الموسم قبل الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" والذي حقق نجاحاً لافتاً، وشاركها البطولة كل من: ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.إقرئي أيضاً.. سلمى أبو ضيف تكشف عن قصة حبها مع زوجها.. وهذا هو فارق العمر بينهماودارت أحداث مسلسل "" حول فتاة اسمها شيماء، من عائلة فقيرة، تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك، والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر باسم نسمة، التي تقع في العديد من الأحداث المثيرة والكبيرة. وتُعرض هذه الأحداث خلال 15 حلقة.