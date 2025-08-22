تحدث ماتياس ياسله وإيفان توني عن آمالهم في اللقب واستعداد الفريق للنهائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماتياس ياسله وإيفان توني يؤكدان استعدادهما لنهائي كأس السوبر السعودي 2025

أكد ماتياس ياسله، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه متحمس للفوز بلقب كأس السوبر السعودي 2025، مشيراً إلى أن المباريات النهائية تحمل الكثير من المفاجآت.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي، قال ياسله: “نحن جاهزون بشكل كامل لهذه البطولة وخاصة المباراة النهائية. سيكون الفوز باللقب بداية مثالية لنا في الموسم الجديد”.

وأضاف: “نحن نركز على أدق التفاصيل ونسعى جاهدين للفوز باللقب. وبالرغم من التحديات التي واجهناها في الماضي، إلا أننا نسعى دائماً لتحقيق الانتصارات والألقاب”.

من ناحيته، أكد المهاجم الإنجليزي إيفان توني: “نحن جاهزون تماماً للمباراة النهائية، ونطمح للتتويج باللقب لبداية ناجحة للموسم. مهما كانت النتيجة الشخصية لي غداً، المهم هو فوز الفريق واستعادة الكأس إلى جدة”.

يذكر أن النهائي سيجمع بين فريق الأهلي وفريق آخر، وسيكون انطلاقته لموسم كرة القدم الجديد المثير.