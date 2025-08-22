مفتي المملكة يشيد بولي العهد كقدوة في العطاء والبذل وتبرعه بالدم يعيد الحياة للنفوس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مفتي المملكة: ولي العهد قدوة في البذل والعطاء

أشاد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالدم، ضمن الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها سموه.

وأكد سماحته أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي امتدادًا لجهود قيادة المملكة في تعزيز العمل الخيري، وتجسّد سمة أصيلة من سمات هذه الدولة المباركة، التي قامت على الشريعة الإسلامية، وجعلت القرآن الكريم والسنة النبوية دستورًا لها.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “الشريعة تحث على البذل والعطاء والمساهمة في إحياء الأنفس، كما في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. وأضاف أن النصوص الشرعية دلت على فضل الإحسان وتفريج الكرب، وتشمل بأحكامها التبرع بالدم، مستشهدًا بقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

ونوّه المفتي العام بالمضامين النبيلة للحملة الوطنية، التي يقودها ولي العهد -عرّاب رؤية الخير والعطاء-، وتهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة.

واعتبر سماحته أن تبرع سمو ولي العهد بالدم يعكس القدوة الحسنة في العمل الإنساني من ولاة الأمر، ويعزز القيم النبيلة التي يحث عليها الإسلام، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الحملة والمساهمة في إحياء النفوس والتخفيف من معاناة المرضى.

وختم المفتي بالدعاء بأن يحفظ الله القيادة الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.