البيتلز يعودون بإصدار موسيقيّ ضخم وحلقة وثائقيّة غير مسبوقة

تستعد فرقة البيتلز لإعادة إطلاق مشروعها الشّهير “Anthology” بنسخة جديدة كليًّا تحمل إضافات غير مسبوقة. وقد أعلنت شركة Apple Corps أنّ الإصدار سيطلق في الحادي والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٥ بصيغ متعدّدة، بينها مجموعة من ثمانية أقراص مدمجة ونسخة فايـنيل من اثنتَي عشرة أسطوانة، ويضمّ ما مجموعه مئة وواحد وتسعين مقطعًا بينها ستّ وثلاثين أغنية جديدة ضمن Anthology 4.

الإصدار يتضمّن ثلاثة عشر تسجيلًا لم يسمعها الجمهور من قبل، إلى جانب جلسات وأداءات بديلة من ألبومات كلاسيكيّة مثل Abbey Road وLet It Be وSgt. Pepper’s. وقد أشرف جايلز مارتن، نجل المنتج الأسطوريّ جورج مارتن، على إعادة الماسترينغ الكامل.

ومن أبرز الإضافات، نسخ جديدة من أغنيتَي “Free as a Bird” و”Real Love” بعد عزل وإعادة مزج صوت جون لينون بتقنيّات حديثة، بإشراف المنتج جيف لين.

أمّا السّلسلة الوثائقيّة الّتي عُرضت أول مرّة عام ١٩٩٥، فستعود بنسخة مُرمَّمة على Disney+ بدءًا من السّادس والعشرين من نوفمبر، مع حلقة جديدة تاسعة تعرض لقطات نادرة لاجتماع بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار بين عامَي ١٩٩٤ و١٩٩٥. عمليّة التّرميم أنجزتها شركة Wingnut Films التّابعة للمخرج بيتر جاكسون.

كما سيصدر كتاب Anthology بنسخة خاصّة بالذّكرى الـخامسة والعشرين في الرّابع عشر من أكتوبر، وهو إعادة طبع للنّسخة الأصليّة لعام ٢٠٠٠.

بهذا الإصدار، يواصل البيتلز كتابة تاريخهم الموسيقيّ من جديد، مؤكّدين إرثهم الخالد وتأثيرهم المستمرّ عبر الأجيال.