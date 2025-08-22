كاظم الساهر.. يطرب جماهير جدة بباقة من أغاني الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 02:05 مساءً - في ليلةٍ مشبعة بالحبّ والرومانسية والدهشة، استعاد جمهور جدة أجمل لحظات العمر مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي صعد إلى خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا" مساء الخميس 21 أغسطس، ضمن حفلات موسم جدة 2025، في أمسيةٍ فنية حملت بصمات الطرب الأصيل وأجواء العاطفة الجياشة.

كان اللقاء أشبه برحلة موسيقية عبر الزمن، رحلة أعادت إلى الأذهان كيف استطاع الساهر أن يكتب فصولاً كاملة من ذاكرة الغناء العربي، بصوتٍ يفيض شجنًا وعاطفة، وبحضورٍ جماهيري عكس مكانته الاستثنائية في قلوب محبّيه.

بداية أسطورية مع "زيديني عشقًا"

انطلقت الأمسية بتنظيم من شركة "بنش مارك"، حيث فاجأ الساهر جمهوره بواحدة من أكثر أغنياته التصاقًا بالذاكرة: "زيديني عشقًا". وبمجرد أن دوّت الكلمات على المسرح، دوّى معها تصفيق الجماهير وهتافاتهم، وقام الحضور من مقاعدهم ليستقبلوا قيصر الغناء بوقفة حبّ وتقدير. بدا المشهد وكأن الزمن توقف للحظة، ليترك الساهر وجمهوره في دائرة وجدانية خالصة.

ساعتان من الطرب والحب

على مدى ساعتين كاملتين، قدّم كاظم الساهر برنامجًا غنائياً ثريًا جمع فيه أكثر من عشر أغنيات من أبرز محطاته الفنية. تنقّل بين الكلاسيكيات التي لا تزال حاضرة في الوجدان مثل "أنا وليلى"، و"أكرهها"، و"كل عام وأنت حبيبتي"، وبين أعماله الأحدث التي تحمل توقيعه المميّز في التعبير عن العاطفة والشعر.

الجمهور لم يكن متلقّيًا فقط، بل كان شريكًا فاعلًا في الغناء؛ رددوا الكلمات بصوتٍ واحد، وحوّلوا المسرح إلى جوقة حبّ كبيرة، في مشهد جسّد عمق العلاقة بين الساهر ومحبيه، تلك العلاقة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان.

جدة تحتضن ليلة من الطرب الأصيل

الحفل لم يكن مجرد عرض موسيقي، بل كان لقاءً بين الأجيال. فقد امتلأت أرجاء المسرح بجمهور متنوّع من مختلف الأعمار، من الشباب إلى العائلات، وحتى الأطفال الذين فاجأوا القيصر بطلباتهم لقصائد معقدة وغير تقليدية. مشهد يؤكد أن إرث كاظم الساهر لم يعد حكرًا على جيل معين، بل أصبح لغة مشتركة بين عشاق الفن الراقي.

وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بهذا التفاعل، مؤكدًا أن جمهوره في السعودية يمثل له تجربة استثنائية، وأن حفلات موسم جدة أصبحت محطة محببة في مسيرته.

علاقة عائلية مع الجمهور

في كلماته على هامش الحفل، وصف كاظم الساهر جمهوره بأنه "عائلته الحقيقية"، موضحًا أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم تجعله حريصًا على ألا يقدّم إلا ما يليق بتطلعاتهم. وأضاف أن جمهور الحفلات هو "مشكلته الحلوة"، إذ يحمّله تحديًا دائمًا للارتقاء بمستوى فنه، والبحث عن الأفضل.

وأكد أن سعادته الحقيقية تكمن في استمرار هذه العلاقة، حيث يمنحه تفاعل الجمهور، بمختلف أجياله، طاقة متجددة للاستمرار والإبداع.

إشادة بالتنظيم وروعة المسرح

كما أثنى القيصر على التنظيم المميز للحفل، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة "بنش مارك" يعكس نجاحًا متجددًا يمكن البناء عليه في السنوات المقبلة. واعتبر أن كل تفصيلة في المسرح – بدءًا من التجهيزات والأدوات وحتى أداء فرقته الموسيقية – قد اختيرت بعناية فائقة، لتقديم تجربة مكتملة الأركان للجمهور.

ووصف مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بأنه مساحة استثنائية للفن، تمنح الفنان والجمهور فرصة للقاء مباشر يفيض بالموسيقى والحب.

وعد بلقاءات قادمة أكثر روعة

اختتم كاظم الساهر ليلته بالقول إنه يأمل أن تكون حفلاته القادمة أكثر روعة وثراء، متعهدًا بأن يواصل تقديم أعمال تعكس جمال الفن الأصيل وتلبي شغف جمهوره الوفي.

وبهذا الحفل، أضاف القيصر ليلة جديدة إلى رصيده الكبير من الأمسيات الخالدة، ليلةً ستظل عالقة في ذاكرة موسم جدة، شاهدة على أن الموسيقى – بصوت كاظم الساهر – قادرة دائمًا على أن تجمع الناس، وتمنحهم لحظات فرح وحب لا تُنسى.

آخر نشاطات كاظم الساهر الفنية

وفي سياقٍ آخر، كانت آخر أعمالالغنائية ألبوماً يحمل عنوان "مع الحب"، وضمّ 13 أغنية متنوعة، جميعها من ألحانه، وقد شكّل هذا الألبوم عودة قويةإلى الساحة الفنية بعد غيابٍ دام أكثر من 8 أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية.

