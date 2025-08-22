تابع الان خبر حصدت السعودية 3 جوائز عالمية في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالهند حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقق المنتخب السعودي ثلاث جوائز عالمية في النسخة الثامنة عشرة من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي 2025 (IOAA 2025)، الذي استضافته مدينة مومباي الهندية، بمشاركة نحو 300 طالب وطالبة يمثلون 64 دولة حول العالم.

ومثّل المملكة في هذه المنافسة الدولية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية، حيث نالت الطالبة جود باسم اللحياني من تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، فيما حصلت الطالبة فجر حسن العبيدان من تعليم الأحساء والطالب حسين حسن آل مبارك من تعليم المنطقة الشرقية على شهادتي تقدير.

ويبلغ إجمالي رصيد المملكة في هذه المنافسة الدولية، التي تشارك فيها للمرة الثانية على التوالي، 6 جوائز عالمية، تشمل ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، وشهادتي تقدير. وأكدت “موهبة” أن هذا الإنجاز يعكس ثمار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية.

والتي أعدت الطلاب منذ مراحل مبكرة عبر برامج تدريبية متخصصة، واختبارات نظرية وعملية مكثفة، ومعسكرات تأهيلية بإشراف خبراء، مما ساهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة على المستوى العالمي.

ويُعد الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية إحدى أبرز المنافسات العلمية العالمية التي تجمع النخبة من طلبة الموهوبين لتطوير معارفهم البحثية، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاقهم العلمية والمعرفية.

وتؤكد هذه المشاركة التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من التميز في المجالات العلمية الدقيقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع وتعزيز مكانة المملكة على المنصات العلمية الدولية.