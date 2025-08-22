ولي العهد يطلق حملة تبرع بالدم في تبوك تعزز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير منطقة تبوك يثني على تبرع ولي العهد بالدم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، شكره الجزيل وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على تبرعه السخي بالدم ودعمه الكبير للعمل الإنساني. وقد أطلق ولي العهد حملة وطنية سنوية للتبرع بالدم، بهدف تعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وأكد سموه على أهمية مبادرة ولي العهد في دعم صحة المواطنين والمقيمين وزيادة الوعي حول أهمية التبرع الطوعي بالدم. كما شدد على أن الحملة تهدف إلى تعزيز قدرات بنوك الدم وتوفير إمدادات آمنة للمستشفيات في جميع مناطق المملكة، لتحسين الخدمات الصحية ومعالجة الحالات الطارئة.

وناشد سموه السكان في منطقة تبوك بالمشاركة الفعالة في الحملة والتبرع بالدم، مشيراً إلى أن كل تبرع يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ حياة إنسان وتعزيز ثقافة التضامن الإنساني.

وفي ختام تصريحاته، تمنى سموه الصحة والعافية للمملكة وقيادتها، مع تأكيد إلتزام إمارة منطقة تبوك بدعم أهداف الحملة الوطنية وتعزيز جهودها.