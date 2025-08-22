تراجع بورصة وول ستريت وتذبذب الأسهم الآسيوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تذبذب أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة

تعرضت بورصة “وول ستريت” الأمريكية لتراجع للمرة الخامسة على التوالي، مما أثر على أداء الأسواق الآسيوية يوم الجمعة.

– انخفاض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 1% إلى 94،42597 نقطة، بعد تراجع معدل التضخم الرئيسي في اليابان في يوليو إلى 1،3% مقابل 3،3% في الشهر السابق.

– ارتفاع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 4% إلى 50،25193 نقطة.

– ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 7% إلى 36،3796 نقطة.

– ارتفاع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7% ليصل إلى 20،3163 نقطة.

– تراجع مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 3% إلى 80،8993 نقطة.

– تراجع مؤشر بي إس إي سينسيكس في الهند بنسبة 1%.

هذه التغيرات تعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتبعات تراجع بورصة “وول ستريت” على البورصات العالمية.