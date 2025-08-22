ماريا كاري تتوّج بجائزة MTV VMAs Video Vanguard

ماريا كاري تُقدم عرضًا موسيقيًا خلال الحفل

تفاصيل حفل توزيع جوائز MTV

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 05:03 مساءً - أعلنتأمس الخميس فوز النجمةبجائزة فيديو فانغارد وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى المصورة لهذا العام، ومن المنتظر أن يُقام حفل جوائز MTV VMAs 2025 في قاعة UBS Arena في نيويورك يوم الأحد 7 سبتمبر المُقبل.ومن المُقرر أن تُقدم النجمة ماريا كاري البالغة من العمر 56 عامًا عرضًا موسيقيًا مُميزًا لأشهر أغانيها احتفالًا بحصولها على الجائزة، وسبق أن قدمت النجمة ماريا كاري من قبل جائزة "فانغارد" لمقدّم الحفل عام 1997 مغني الراب الأمريكي إل إل كول جاي.ويشهد الحفل هذا العام أيضًا ترشيح ماريا كاري لجائزة أفضل أغنية R&B عن أغنيتها "Type Dangerous" من ألبومها القادم "Here For It All"، والذي من المُنتظر إصداره في 26 سبتمبر المُقبل.يذكر أن ماريا كاري ظهرت لأول مرة في حفل جوائز MTV VMAs عام 1991 وقدمت حينها أغنية "Emotions" ، كما افتتحت أيضًا الحفل في عام 1998 بمُشاركة ويتني هيوستن.وكان من بين الفائزين السابقين بجائزة Video Vanguard عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم كاتي بيري، شاكيرا، بيونسيه، نيكي ميناج، مادونا، جانيت جاكسون، إل إل كول جاي، جينيفر لوبيز، ريهانا، جاستن تيمبرليك، وميسي إليوت.ومنذ أيام أعلنت قناة MTV أن مغني الراب الأمريكي إل إل كول جاي سيقدم حفل توزيع جوائز هذا العام، وسبق أن شارك في تقديم حفل جوائز الفيديو الموسيقي عام 2022 مع جاك هارلو ونيك ميناج، ولكنه تلك المرة سيعتلي خشبة المسرح في قاعة يو بي إس أرينا بمفرده.كما كشفت MTV أن عددا من نجوم الغناء في العالم سيقدمون عروضًا موسيقية خلال الحفل ومن أبرزهم: سابرينا كاربنتر، ريكي مارتن، سومبر، وأليكس وارن، وجيه بالفين، دي جي سنيك، باستا رايمز.وأعلنت ترشيحات هذا العام في 5 أغسطس الجاري وتصدّرت النجمة العالمية ليدي غاغا القائمة بـ 12 ترشيحًا، بما في ذلك جائزة فنان العام، وأغنية العام عن أغنية "Die with a Smile" مع برونو مارس، وجائزة أفضل ألبوم عن أغنية "Mayhem"، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل تصميم فني، وجائزة أفضل مونتاج عن فيديو كليب أغنية "Abracadabra".يُمكنكم قراءة:كما تم ترشيح مارس لـ 11 ترشيحًا، وكيندريك لامار لـ 10 ترشيحات. ومن بين الفنانين الآخرين الذين حصلوا على عدة ترشيحات: روزي، كاربنتر، أريانا غراندي، ذا ويكند، بيلي إيليش، تشارلي إكس سي إكس.ومن المنتظر أن يُقام حفل جوائز MTV VMAs 2025 في قاعة UBS Arena في نيويورك يوم الأحد 7 سبتمبر المُقبل.

