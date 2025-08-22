أزمة ثقة وهند.. ملك وليلى أحمد زاهر في منافسة درامية بنفس الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 07:04 مساءً - تشهد الساحة الدرامية هذا الموسم حضوراً لافتاً للشقيقتين ليلى وملك أحمد زاهر، حيث تخوضان منافسة فنية من نوع خاص، اذ تظهر كل واحدة منهما في عمل درامي يُعرض عبر شاشة قناة مختلفة، خلال نفس الموسم، لتصبحا وجهين بارزين في الموسم الدرامي الحالي، وتتحول الشقيقتان ملك وليلى أحمد زاهر من رفقة البيت والعائلة إلى منافسة فنية على الشاشة.

ملك أحمد زاهر تخوض التحدي الأصعب

البداية مع الفنانة ملك أحمد زاهر التي تطل عبر شاشة ON يوم الأحد المقبل خلال أولى حلقات مسلسل "أزمة ثقة" الذي تشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر ومنة فضالي وهاني عادل، وتقدم خلال أحداثه شخصية مريم شقيقة نجلاء ومنة، واعتبرت ملك هذه الشخصية الأصعب في مسيرتها الفنية حتى الآن لما فيها من جهد وتركيز وانفعال، بينما وصفت العمل نفسه بأنه أقرب التجارب إلى قلبها".

وتدور قصة مسلسل "أزمة ثقة" المكون من 15 حلقة، في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

ليلى أحمد زاهر تخوض بطولة حكاية "هند" من 5 حلقات

في المقابل، تقدم ليلى أحمد زاهر بطولة حكاية بعنوان "هند" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" والذى يتواصل عرضه حالياً على قناة DMC، ومقرر عرضه حكاية "هند" بدءًا من الأسبوع بعد المقبل، ليكون الجمهور على موعد مع مشاهدة الشقيقتين ملك وليلى أحمد زاهر في عملين مختلفين على شاشتين خلال نفس الوقت ولمدة أسبوع فقط لاسيما وأن حكاية هند تدور في 5 حلقات.

حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كلُ من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى تشويقي مثير.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر ترتبط أيضاً في الفترة الحالية بتصوير مسلسل ثانٍ بعنوان "ولد وبنت وشايب" حيث تشارك في بطولته إلى جانب أشرف عبد الباقي، نبيل عيسى، انتصار، علاء عرفة ومروان المسلماني، قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي، ومقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية.

يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" والذي جاء من بطولة كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، سليمان عيد، محمود قابيل، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

