اخبار السعوديه

توزيع 360 سلة غذائية من قبل مركز الملك سلمان في مدينة جلال آباد بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

توزيع 360 سلة غذائية من قبل مركز الملك سلمان في مدينة جلال آباد بأفغانستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 360 سلة غذائية في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار بأفغانستان، حيث استفاد منها 2160 فردًا من الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025-2026م.

في سياق مشاريع الإغاثة والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية ، يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم.

صورة توضحية:

هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمناطق المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم، وتعكس روح التضامن والتعاون الإنساني بين الدول.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا