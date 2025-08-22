كبار العلماء يشيدون بمبادرة ولي العهد للتبرع بالدم وإطلاق حملة وطنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعضاء “كبار العلماء” يثنون على مبادرة ولي العهد بالتبرع بالدم وتدشين الحملة الوطنية

أشاد عدد من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بالمبادرة الإنسانية النبيلة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

وأكد الأعضاء أن هذه المبادرة تعكس روح العطاء والتكاتف الاجتماعي المحبوبة في الدين الإسلامي، مشيدين بأهمية التبرع بالدم كوسيلة نبيلة لإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة العامة.

وأشاروا إلى أن تبرع سمو ولي العهد يعتبر قدوة يحتذى بها في تعزيز روح التعاون والعمل الخيري، داعين جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإنسانية.

وأضاف أعضاء الهيئة أن كل قطرة دم تُعطى تُعتبر من الأعمال الصالحة التي تساهم في تخفيف معاناة الأشخاص المرضى والمحتاجين، مؤكدين على أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع وتوعية الناس بفوائد هذا العمل الإنساني.

وحثوا على تكاتف جهود مختلف شرائح المجتمع لضمان نجاح الحملة وتأمين الكميات الكافية من الدم للمرضى، مبتهلين إلى الله بحفظ بلادهم وقيادتهم الرشيدة وباركته في جهود الجميع لإنجاح هذه الحملة الإنسانية النبيلة.