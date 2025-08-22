انفجار عاطفي لـ صبا مبارك حين يكشف كريم فهمي الحقيقة في 220 يوم 

لحظة غضب

صبا مبارك وكريم فهمي - الصورة من المركز الإعلامي لمسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 07:04 مساءً - شهدت الحلقة الثانية عشرة لحظة فارقة في مسار شخصية "مريم - صبا مبارك"، حين وجدت نفسها في قلب مواجهة صعبة مع "أحمد - كريم فهمي" بعد كشفه لسر مرضه الذي طالما أخفته عنه، لتدخل في صراع مع عاليا وكرم كونهما السبب وراء إفشاء هذا السر دون علمها. وذلك ضمن أحداث مسلسل "" الذي يُعرض حاليًا على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.أثناء وجودها في حمام المطعم، انفجرت مريم في وجه عاليا بغضب شديد بعدما علمت أنها كشفت لكرم ــ خطيبها وابن خالة أحمد ــ سر الورم الذي يعاني منه أحمد وكونه ليس حميداً بل خبيث. لم تتمالك مريم نفسها، وصرخت في وجه عاليا بأنها لا تملك الحق في التدخل، وأن أحمد يخصها وحدها قائلة "أحمد بتاعي أنا وبس".أثناء ذلك وخلال مواجهة مريم لعاليا، كان كرم قد صارح أحمد بالحقيقة المرة، التي حاولت مريم إخفاءها عنه طوال الفترة الماضية. وما إن عادت مريم إلى الطاولة حتى واجهها أحمد بحدة قائلاً "كنتي استني لما أموت أحسن"، قبل أن يغادر المكان تاركًا إياها في صدمة.خرجت مريم مسرعة خلفه، تناديه بحرقة وتترجاه ألا يتركها من أجل ابنتهما المنتظرة بهية، مؤكدة أنها لم تُخفِ عنه الحقيقة إلا بدافع الخوف عليه، خصوصًا بعد أن رأت نظرة القلق في عينيه وهو ينتظر نتيجة التحاليل. ومع ذلك، رفض أحمد تبريراتها وواصل ابتعاده، لتترك الحلقة المشاهدين أمام لحظة انكسار مؤثرة في علاقة الزوجين.مسلسل 220 يوم يواصل جذب اهتمام الجمهور العربي بقصته المشحونة بالعاطفة والتوتر الإنساني، تحت قيادة المخرج كريم العدل الذي قدّم صورة بصرية آسرة عكست العمق النفسي للأبطال، ومن خلال أداء مؤثر لـالتي نجحت في أن تُجسد الحزن والقوة في آن واحد؛ والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.قد يعجبكم 220 يوماً: كريم العدل يتحدث لسيدتي عن الإخراج والممثلين والمشاعر