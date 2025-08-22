أحلام تختتم مهرجان قرطاج الدولي بحفل استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:59 مساءً - عادت الفنانة أحلام الشامسي إلى المسرح الأثري بقرطاج بعد غياب دام 28 عامًا، محمّلة برصيد فني زاخر، لتختتم الدورة 59 من المهرجان العريق في ليلة استثنائية لا تُنسى. غمرها جمهورها التونسي بالحبّ والتقدير، وبادلته المشاعر ذاتها بقولها: "نحبكم كثيرًا كثيرًا"، معبّرة عن فرحتها ومسؤوليتها الكبيرة بتكليفها ختام هذه الدورة.

تونس – متابعة وتصوير: منية كواش

فنانة أصيلة تلتقي بجمهور وفي

استهلت أحلام حفلها بنص تعريفي مؤثر قالت فيه: "أنا أحلام الشامسي بنت زايد وبنت الإمارات وبنت الخليج وبنت الوطن العربي. جئت من ديار زايد بن سلطان إلى أهلي في تونس". وذكرت أستاذها الأول الملحن أنور عبد الله شاكرة دعمه لمشوارها، كما حيّت قائد فرقتها الموسيقية، مايسترو العرب وليد الفايد، والطاقم المكوّن من 70 عازفًا. صعدت بعدها إلى الخشبة على أنغام مقطع من رائعة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة".

أحلام من حفل ختام مهرجان قرطاج – صورة خاصة لسيدتي تصوير منية كواش

حضور رسمي وجماهيري

شهد الحفل حضور سفيرة دولة الإمارات الدكتورة إيمان أحمد محمد أحمد، ووزيرة الثقافة التونسية الفنانة وعازفة الكمان أمينة الصرارفي. أما إطلالة أحلام فكانت كلاسيكية راقية بفستان بلون النيود مرصّع بالأحجار الكريمة، بأكمام طويلة وقصّة بارزة عند الخصر، مكمل بمكياج زهري ناعم منحها نضارة وجاذبية.

حبّ متبادل بين الفنانة وجمهورها

امتد الحفل ثلاث ساعات كاملة أطلقت خلالها أحلام صوتها وإحساسها في باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة. أكدت أن "هذا اللقاء هو لقاء القلوب"، فهتف الجمهور باسمها وشاركها الغناء بحبّ وشغف.

الجمهور التونسي يتقن اللهجة الخليجية

افتتحت أحلام وصلتها بأغنية "ناويلك على نية بس إنت أصبر شوية" (كلمات سعود الشربتلي، ألحان عبد الله القعود). شاركها الجمهور التونسي في أدائها بكفاءة وحماسة لافتة. ثم غنّت من ألبومها الجديد العناق الأخير، وقدمت "أريد أفوق"، "جازيت"، و"أدري تغير"، إلى جانب أعمالها القديمة مثل "تدري ليش أزعل عليك"، "أعشقك وأموت فيك"، "بطلنا نحب"، و"ما يصح إلا الصحيح" (كلمات بدر بن عبد المحسن).

انسجمت أحلام مع تفاعل الجمهور، فتمايلت على أنغام "لا تصدقونه"، ودعته إلى مشاركتها الرقص والتصفيق والزغاريد. كما غنّت "حبني أو حب غيري" و"يا طير حزين من الشتاء يا طير" (كلمات مساعد الرشيدي).

أحلام من حفل ختام مهرجان قرطاج – صورة خاصة لسيدتي تصوير منية كواش

لحظة حنين بعد 28 عامًا

توقف الزمن حين سألت أحلام جمهورها: "هل منكم من حضر حفلي في قرطاج قبل 28 عامًا؟"، فأجابها البعض بالإيجاب، لتبتهج باللحظة. كما هنأت إحدى الحاضرات بعيد ميلادها، مؤكدة أن "الجمهور التونسي هو أول جمهور دعم مسيرتي الفنية".

لمسة وفاء للتراث التونسي

وفت أحلام بوعدها لجمهورها فأدت من التراث التونسي أغنية "مقياس يعجب، على المقياس نغني"، التي سبق أن غنتها في أول ظهور لها على مسرح قرطاج قبل 28 عامًا. ورافقتها في هذه الأغنية لوحة راقصة قدمتها مجموعة من الشابات بالزي التقليدي ضمن الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

تكريم كوكب الشرق

كرّمت أحلام أسطورتها الأولى، أم كلثوم، بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، فأدت "غني لي شوية شوية" وسط تفاعل الجمهور الذي ردّد وصفق وتمايل مع أنغامها.

مسرح قرطاج يشع نورًا

قدمت أحلام لمسة بصرية مميزة عبر أساور مضيئة وزعتها على الجمهور، يتغير لونها مع الأغاني بين الأخضر والأزرق والبرتقالي، فامتلأ المسرح بالألوان والبريق في مشهد وحد الحضور.

أصغر معجب

في ختام الحفل، استجابت أحلام لرغبة طفل صغير بالصعود إلى المسرح، حيث شاركها غناء "وياك خليني وياك" عن ظهر قلب. احتضنته أحلام بحرارة وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.

تصريحات أحلام ورسائلها

وجهت أحلام رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها: "كبرتوني.. شكرًا على اختياري لختام مهرجان قرطاج. وأتمنى أنا بنت الإمارات أن أكون شرفت بلدي". كما عبرت عن سعادتها بمشاركة لحظات البروفات مع متابعيها عبر "إنستغرام".

وعن مشاريعها المقبلة قالت: "قربت أخلص ألبومي المصري، وهيكون فيه مغربي وأكيد تونسي، وبحضر كمان لألبوم عراقي. وأنا أعتقد أن الأغنية الخليجية اليوم ليس لها منافس على مستوى العالم العربي، والدليل أن كل فنانين الوطن العربي بيغنوا خليجي".

أحلام وزوجها.. علاقة سند وحب

أشارت أحلام إلى حضور زوجها مبارك الهاجري، قائلة: "زوجي دائمًا موجود في المهرجانات الكبيرة، والرجُل هو سند للمرأة. مبارك مش بس زوجي، هو حبيبي وصديقي وأخويا وأبويا وكل شيء. وكل الحب والترابط اللي بينا لما أشوفه موجود، كل شيء بيختلف".

