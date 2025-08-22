انت الان تتابع خبر عدد جديد للمستبعدين عن الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، "تم استبعاد ما يقارب 581 مرشحاً، 195 مرشحاً من المستبعدين مشمولين بنقص الوثائق وعدم الالتزام بشروط الترشيح والنسب التي وضعتها المفوضية في القوائم للشهادات وتمثيل المرأة داخل هذه القائمة"، مشيراً إلى أنه "تم استبعاد 104 مرشحين بأدلة جنائية، فيما استبعد 15 مرشحاً بمجلس القضاء الأعلى يمتلكون شهادات مزورة، وهنالك ما يقارب 10 من المكونات تم استبعادها".

وأضاف أن "هذه الأعداد قابلة للزيادة فعندما تكتمل الردود من الجهات الأمنية والقانونية، سوف يكون بعد ذلك هو العدد النهائي للذين تم استبعادهم"، لافتاً إلى أن "مجلس المفوضين ملزم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل شهر أو 30 يوماً من يوم الاقتراع وهذا يعني بداية الشهر العاشر".

وأكد أن "المرشحين البدلاء مشمولون بنظام المرشحين رقم 3 لسنة 2025، الذي يشترط أن يكون عمر المرشح 30 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس وإذا كان ضمن النسبة من حملت شهادات الإعدادية، ويجب أن يكون غير مشمول بالمساءلة والعدالة، وحسن السيرة والسلوك وليس لديه فساد مالي أو إداري أو جنحة مخلة بالشرف، والشرط الأساسي هو أن لا يكون من القوات الأمنية أو قاضي يعمل حالياً أو من أعضاء مجلس المفوضين".

