السامرائي: فتح مقبرة الخسفة خطوة لإنصاف ضحايا داعش

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فتح مقبرة الخسفة في الموصل واستخراج رفات آلاف الضحايا يمثل خطوة على طريق إنصاف المظلومين وكشف الحقائق عن واحدة من أبشع جرائم داعش، التي لم تستهدف مكونًا دون آخر بل طالت جميع العراقيين".

وأشار إلى أن "هناك مسؤولية الدولة في كشف مصير المغيبين وتعويض ذوي الضحايا بما يعيد الاعتبار لحقوقهم ويخفف من معاناتهم".

