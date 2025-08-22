انت الان تتابع خبر عضو في حزب بارزاني: حياة لاهور شيخ جنكي وإخوته بخطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر محمد في حديث لـ الخليج 365، إن "احداث السليمانية المؤسفة والعصيبة، جرت بدون حكمة وعقلانية والقصد منها إذلال لاهور شيخ جنكي وأخوته وهذا ما جرى"، عاداً أن "ألقاء القبض عليهم لم يكن يحتاج إلى تلك القوة الرهيبة بمدرعات وهمرات وآلاف الجنود وضرب الأهداف بأسلحة ثقيلة مما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين".

وأضاف أن " حالات الرعب والذعر ظهرت في منطقة سرجنار السياحية لمدة ثلاث ساعات، ومن غير المعقول أن يشارك رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني بنفسه ميدانياً لقيادة تلك الحملة".

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "حياة لاهور شيخ جنكي وإخوته في خطر"، مشيراً إلى "القاء القبض على أكثر من 200 شخص موالين له".

وكانت قد تمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى