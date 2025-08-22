البديوي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على ضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية من أجل فتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون أي عراقيل. وأكد البديوي على أن تصريح الهيئة الدولية لمراقبة الجوع (IPC) بوجود حالة مجاعة في قطاع غزة، يعكس بوضوح سياسات التجويع القاسية وغير الإنسانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

دعم دول مجلس التعاون الخليجي

وأعاد الأمين العام تأكيد موقف دول مجلس التعاون الخليجي من دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وشدد على أهمية إنهاء الحصار على القطاع وفتح المعابر لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية. كما طالب بتأمين وصول هذه المساعدات بشكل دائم للسكان في غزة، وحث على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والامتناع عن استهدافهم، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.