النيجر تعلن قتل قائد جماعة بوكو حرام الإرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش في النيجر أنه قتل زعيم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد الواقعة على حدود النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

وقال بيان للجيش "في 15 أغسطس (...) تمكنت القوات المسلحة النيجرية، في إطار عملية ذات دقة نموذجية، من تحييد سيء السمعة +باكورا+، واسمه الحقيقي إبراهيم محمدو".

وقاد باكورا مجموعة موالية لقائد بوكو حرام السابق أبو بكر الشيكاوي، رافضا الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث انتقل مع الإرهابيين التابعين له إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.

وتولى باكورا، وهو من أصول نيجيرية، قيادة جماعة بوكو حرام المتطرفة بعد مقتل الشيكاوي في نزاع داخلي بين الإرهابيين في مايو 2021.

وأضاف جيش النيجر، في بيانه، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت "ثلاث ضربات مُحددة ومتتالية على مواقع كان باكورا يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا" في جنوب شرق النيجر.

وبوكو حرام التي تعد من أبرز التنظيمات الإرهابية في المنطقة، تأسست عام 2009 في نيجيريا وأسفرت عملياتها الإرهابية عن مقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين، قبل أن يمتد النشاط الإرهابي إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون.