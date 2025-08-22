شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة المناهل الأهلية تلتف على قرار خفض الرسوم الدراسية بـ"خصم وهمي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدرسة المناهل الأهلية تلتف على قرار خفض الرسوم الدراسية بـ"خصم وهمي"

في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين أولياء الأمور، اتُهمت مدرسة المناهل الأهلية في عدن بـ "التحايل" على قرار الحكومة اليمنية بخفض الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مستفيدة من تعافي سعر صرف العملة المحلية.



يأتي هذا القرار في ظل انخفاض ملحوظ في قيمة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي والدولار إلى النصف تقريبًا نتيجة لإجراءات البنك المركزي.

وفقًا للصورة المرفقة، قامت المدرسة بتحديد رسوم جديدة لمختلف المراحل الدراسية للعام 2025-2026 حيث تم فصل الاسعار لكل مرحلة بينما بالسابق كان السعر موحد لكافة الفصول الدراسية.

لكن بدلاً من خفض الرسوم، قامت بتقديم "خصم" على السعر الجديد، ليظل المبلغ المدفوع من قبل أولياء الأمور قريبًا من السعر السابق قبل التخفيض الحكومي.



هذا الإجراء، بحسب أولياء الأمور، يعتبر تحايلاً واضحًا على القرار الحكومي، إذ إن المبلغ الإجمالي للرسوم لا يختلف كثيرًا عن المبلغ الذي كان يدفعه أولياء الأمور في ظل الارتفاع السابق للعملات الأجنبية.

وعبر العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين أن المدارس الخاصة تستغل الظروف الاقتصادية لزيادة أرباحها على حساب الأسر.



وأشاروا إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم، الذي صدر استجابةً للتحسن الاقتصادي، لم يجد من يلتزم به على أرض الواقع.



وتطرح هذه القضية تساؤلات حول دور الوزارة في الرقابة والمتابعة، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق المدارس المخالفة لضمان تطبيق القرارات الحكومية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف ليس الأول من نوعه، إذ تكررت شكاوى مشابهة من أولياء أمور في مدارس أخرى، مما يثير مخاوف جدية حول مدى التزام القطاع التعليمي الخاص بالقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية.