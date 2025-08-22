دينا الشربيني لـ"الخليج 365": اخترت "درويش" لأنه مختلف.. ومسلسلي مع السعدني خارج رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 08:13 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدّثت النجمة المصرية دينا الشربيني على هامش العرض الخاص لفيلم "درويش" في مدينة دبي، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل إلى جانب النجمين عمرو يوسف وتارا عماد، حيث كشفت عن حماسها الشديد له منذ اللحظة الأولى لقراءة النص، مشيرة إلى أنّ الفيلم يمثل تحدياً مختلفاً عمّا اعتادت تقديمه.

"درويش".. فيلم مختلف وتجربة استثنائية

بدأت دينا الشربيني حديثها قائلة: "للفيلم مكانة كبيرة في قلبي لعدة أسباب. منذ قراءتي للسيناريو شعرت بالسعادة والحماس، لأنه مختلف عن معظم الأعمال التي تُقدَّم حالياً. حين دخلنا مرحلة التصوير وتعرّفت على فريق العمل، ازداد حماسي لأنه كان بمثابة تحدٍّ حقيقي."

وعن طبيعة شخصيتها في الفيلم، أوضحت: "أجسد شخصية طيبة وقعت في الحب، ولكن الظروف قادتها إلى خوض تجربة صعبة لن أكشف تفاصيلها. ثم تعرّضت للخداع، لكنها اكتشفت الحقيقة لاحقاً وتبيّن لها أن الشخص الذي أحبّته كان طيباً بالفعل."

وحين سُئلت إن كانت تجد أوجه تشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصيتها في الفيلم، قالت مبتسمة: "ربما الشيء الوحيد المشترك بيننا هو سرعة التصديق. أنا أصدق الآخرين بسهولة، وهذه صفة مشتركة بيني وبين شخصية زبيدة."



العرض الخاص لفيلم 'درويش' في دبي - تصوير غيث طنجور

عمل درامي جديد مع أحمد السعدني

كشفت الشربيني أيضاً عن عمل درامي جديد بعنوان "لا تُرَدّ ولا تُستبدل"، يجمعها مجدداً بالفنان أحمد السعدني، وقالت عنه: "هو مسلسل يحمل قضية مهمة أتمنى أن نجد لها حلاً في الواقع. أنا والسعدني لم نعمل معاً منذ فترة طويلة، وأنا متحمّسة جداً أيضاً لأنه أول تعاون يجمعني بالمخرجة المتميزة مريم أبو عوف."

وأضافت: "المسلسل لن يُعرَض في رمضان المقبل، وأود تصحيح هذه المعلومة لأن بعض المنصات ذكرت عن طريق الخطأً أنه عمل رمضاني."

"كامل العدد" في استراحة.. وقد يعود قريباً

وعند سؤالها عن مسلسل "كامل العدد" وإمكانية تقديم جزء جديد منه، قالت: "إن شاء الله نعود بجزء جديد، لكننا قررنا أخذ استراحة هذا العام حتى يشتاق الجمهور لنا. أحببنا أن نمنح المسلسل مساحة للتنفس والعودة بقوة."

الصيف.. بحر وطاقة إيجابية

وحول علاقتها بفصل الصيف، أكدت الشربيني أنها تعشق هذه الفترة من السنة، قائلة: "الصيف يمنحني طاقة إيجابية. أحب البحر والشمس، وأستمتع بأن يكون النهار طويلاً. صحيح أنني قضيت معظم الصيف في التصوير، لكني كنت أقتنص أي فرصة ليوم أو يومين للاستمتاع بالسفر والبحر."

أما الأغنية الأقرب إلى قلبها هذا الصيف، فقالت: "أغنية (تاني) لروبي وأحمد سعد. أحببتها كثيراً وعبّرت لروبي عن إعجابي الشديد بها. الأغنية مبهجة وجذابة."

