الناتو يوجه نداء بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، خلال زيارة لكييف إلى تقديم "ضمانات أمنية قوية" لأوكرانيا في أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه.

وقال روته "ستكون ضمانات أمنية قوية أساسية وهذا ما نسعى حاليا لتحديده".

وأوضح روته أن هذه الضمانات من نوعين، الأول يقضي بتعزيز الجيش الأوكراني، والثاني يقضي بتوفير ضمانات أمنية أوروبية وأميركية.

وقال أمين عام حلف الناتو "من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون مشاركة"، مؤكدا أن "هذه الضمانات الأمنية يجب أن تصمد".

من جانبه، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع روته، بأن العمل على هذه الضمانات "صعب جدا".

وقال "ما زال الوقت مبكرا جدا لمعرفة من سيتمكن من تقديم قوات عسكرية، ومن سيتمكن من توفير المعلومات الاستخباراتية، ومن سيكون له وجود في البحر أو في الجو، ومن هو مستعد لتقديم التمويل".