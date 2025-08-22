النصر يكمل استعداداته لنهائي السوبر ويتطلع للتتويج باللقب الثالث أمام الأهلي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - النصر ينهي استعداداته لنهائي السوبر أمام الأهلي

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء غد السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي 2025.

تمت الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب “هونغ كونغ” الدولي، الذي سيحتضن المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقد جاءت التدريبات بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، وشملت تمارين لياقية وفنية، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريبات خاصة على النهج الفني المخطط له في المباراة.

يتطلع النصر، بطل نسختي 2019 و2020، إلى الفوز بلقبه الثالث في البطولة عندما يواجه الأهلي في النهائي المرتقب.