الايثيريوم يتفوق على البيتكوين في 2025 بدعم من التدفقات القياسية إلى صناديق الاستثمار

سجلت نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين أعلى مستوى لها في 2025، مدفوعة بتدفقات قوية إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة، والتي استحوذت على أكثر من 9.4 مليار دولار منذ يونيو، وتجاوزت حيازاتها 2% من العرض الكلي للايثيريوم، بحسب تقرير لشركة K33.

ارتفع الإيثريوم بنحو 70% منذ 1 يونيو مقابل 9% فقط للبيتكوين، لترتفع نسبة ETH/BTC إلى 0.037، وهو أعلى مستوى سنوي.

ارتفعت حيازات صناديق مثل “Bitwise Emergent” و“Sharplink Gaming” إلى 3.7% من العرض.

كما أظهر صندوق “VolatilityShares 2x Ether ETF” زيادة كبيرة في تعرضه، ممثلا 61% من الفائدة المفتوحة لعقود CME، ما يعكس طلب مرتفع على منتجات الايثيريوم ذات الرافعة.

في المقابل، تراجع البيتكوين بعد البيانات الأمريكية التي فاقت التوقعات، لينخفض من 121,000 إلى 117,700 دولار، وسط تصفيات تجاوزت المليار دولار.

كما انخفضت علاوات عقوده الآجلة إلى 5.5%، وارتفعت الفائدة المفتوحة بشكل محدود.

ورغم بلوغ أصول صناديق البيتكوين المتداولة مستوى قياسي في الربع الثاني، شهد أغسطس تباطؤ في التدفقات، في حين واصل الايثيريوم جذب المستثمرين بقوة.

