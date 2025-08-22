مدير Coinbase يتوقع بيتكوين بمليون دولار.. لكن المحللين يحذرون: لنثبت عند 124 ألف أولًا

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 12:34 مساءً - بينما أصبح الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونغ، أحدث شخصية بارزة في عالم الكريبتو تتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2030، حذّر محلل من أن على المستثمرين عدم التسرع في هذه التوقعات، خصوصًا بعد أن تراجع سعر البيتكوين هذا الأسبوع إلى 112,676 دولارًا، أي بانخفاض نسبته 9% عن أعلى مستوى تاريخي.

الولايات المتحدة "مؤشر لبقية دول مجموعة العشرين"

قال أرمسترونغ خلال مقابلة في بودكاست Cheeky Pint مع جون كوليسون يوم الأربعاء:

"الفكرة العامة التي تدور في ذهني هي أننا سنشهد بيتكوين بمليون دولار بحلول عام 2030."

وأشار إلى عدة أسباب تدعم توقعه بشأن البيتكوين (BTC)، من بينها وضوح أكبر في القوانين واللوائح التي بدأت تتشكل في الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "مؤشر لبقية دول مجموعة العشرين."

بريان أرمسترونغ يتحدث إلى جون كوليسون في بودكاست Cheeky Pint. المصدر:

كما لفت إلى قانون Genius Act الخاص بالعملات المستقرة، إضافة إلى مشروع قانون هيكلية السوق الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ.

وأضاف: "نأمل أن يحدث شيء بنهاية هذا العام، سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا."

كما استشهد بفكرة إنشاء "الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين" في الولايات المتحدة: "لو سألتني قبل خمس سنوات، لكنت قلت إنها مجرد حلم، وأنه من الجنون التفكير بأن الحكومة الأمريكية ستحتفظ رسميًا ببيتكوين."

وجاءت هذه في اليوم نفسه الذي قال فيه إريك ترامب خلال منتدى البلوكتشين في وايومنغ: "خلال بضع سنوات، لا شك أن البيتكوين سيصل إلى مليون دولار."

محلل: خطوة بخطوة

من جانبه، قال جيمس مكاي، الباحث في McKay Research، إن على مستثمري البيتكوين ألا يسبقوا الأحداث بشأن السعر المستقبلي للأصل.

وكتب في منشور على X يوم الثلاثاء: "دعونا نحاول التمسك بمستوى 124 ألف أولًا يا جماعة"، وذلك بعد أسبوع واحد من وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي جديد عند 124,128 دولارًا قبل أن يتخلى عن مكاسبه.

البيتكوين يتراجع 2.42% خلال 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

ورغم ذلك، قال مكاي إن توقع أرمسترونغ "ليس بعيدًا عن المنطق"، مشيرًا إلى أن Standard Chartered تتوقع وصول البيتكوين إلى 500 ألف دولار بحلول 2028.

ومن بين العوامل الداعمة لاستمرار صعود البيتكوين: شراء البيتكوين من قبل شركات خزائن كريبتو ودول، استمرار الاهتمام المؤسسي، وارتفاع الطلب على صناديق ETF الفورية للبيتكوين.

لكن من الرياح المعاكسة على المدى القصير احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، أما على المدى الطويل فقد يشمل الخطر تبني الإدارة الأمريكية القادمة موقفًا أقل دعمًا للعملات المشفرة.

توقعات أخرى ببلوغ المليون بحلول 2030

جاءت تعليقات مكاي بعد ساعات من قوله: "الوقت وحده سيحدد ما إذا كانت دورة الأربع سنوات قد انتهت أم لا."

وفي فبراير، قالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، إن البيتكوين قد يصل إلى 1.5 مليون دولار بحلول 2030 في السيناريو الصعودي للشركة.

أما في مايو 2024، فقد توقّع مؤسس تويتر المشارك جاك دورسي أن يصل سعر البيتكوين الواحد إلى مليون دولار بحلول 2030، وربما يتجاوز ذلك لاحقًا.

لكن آخرين حذروا من أن وصول البيتكوين إلى هذا المستوى مبكرًا قد يكون إشارة مقلقة.

فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز، إن وصول البيتكوين إلى مليون دولار في العام المقبل لن يكون إنجازًا بل علامة على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمشكلة خطيرة.

وأضاف نوفوغراتز خلال بودكاست Coin Stories مع ناتالي برونيل يوم الأربعاء:

"الأشخاص الذين يهتفون لبيتكوين بمليون دولار العام المقبل، قلت لهم: يا جماعة، هذا لن يحدث إلا إذا كنا في وضع سيئ جدًا داخليًا."