Kraken وBacked يوسّعان أسهم xStocks المرمّزة إلى شبكة Tron في ظل دفع نحو ترميز الأصول الواقعية

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة Kraken ومنصّة الترميز Backed Finance يوم الأربعاء عن توسيع منتج الأسهم المرمّزة xStocks إلى بلوكتشين Tron. وتأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه زخم ترميز الأصول الواقعية (RWA)، خصوصًا في قطاع الأسهم.

وبحسب الإعلان، ستقوم Backed بإصدار الأسهم كتوكنات TRC-20. وكانت Kraken وBacked قد أطلقتا سابقًا xStocks على شبكتي Solana وBNB Chain. ومنذ إطلاقه في أواخر يونيو 2025، سجّل xStocks حجم تداول يتجاوز 2.5 مليار دولار عبر البورصات المركزية واللامركزية، وفقًا لما جاء في مدونة Kraken.

وقال ممثل عن TronDAO لـCointelegraph:

"الحماس المتزايد في قطاع ترميز الأصول الواقعية يعكس تنامي ثقة المؤسسات في جدوى شبكات البلوكتشين من الطبقة الأولى مثل Tron. ومع استمرار تطور البلوكتشين المؤسسي، نخطط للتركيز على بناء البنية التحتية اللازمة لدعم التبني طويل الأمد وحالات الاستخدام المالية الواقعية."

وبحسب بيانات DefiLlama، بلغت القيمة المقفلة (TVL) على شبكة Tron نحو 6.2 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء، ما يضع Tron في المركز الخامس بين جميع شبكات البلوكتشين. وتُستخدم القيمة المقفلة عادة كمقياس لصحة أنظمة التمويل اللامركزي. ومع ذلك، فقد كانت TVL على Tron في الأول من يناير 7.3 مليار دولار، ما يشير إلى انخفاض نسبته 15% منذ بداية العام.

تطور TVL على Tron بمرور الوقت. المصدر: DefiLlama

ولا تزال شبكة إيثريوم تهيمن على أنشطة التمويل اللامركزي بقيمة مقفلة تبلغ 89 مليار دولار، أي ما يعادل 60% من إجمالي TVL عبر جميع الشبكات. وفي 29 يوليو، أعلنت منصّة الاستثمار والتداول eToro عن خططها لترميز 100 من أكثر الأسهم الأمريكية تداولًا على إيثريوم. كما أطلقت Robinhood في 30 يونيو بلوكتشين من الطبقة الثانية لتداول الأصول الأمريكية في أوروبا.

ترميز الأصول الواقعية يكتسب زخماً في 2025

اكتسب ترميز الأصول الواقعية قوة دفع خلال عام 2025 مع توجه المؤسسات نحو وضع أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، والائتمان الخاص، والأسهم على البلوكتشين.

ووفقًا لـRWA.xyz، نما سوق ترميز الأصول الواقعية إلى 26.4 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعًا من 15.6 مليار دولار في الأول من يناير.

وذكرت Binance Research في تقرير شاركته مع Cointelegraph أن الأسهم المرمّزة تقترب من "نقطة انعطاف رئيسية"، وتشهد معدل نمو مشابهًا لبدايات التمويل اللامركزي.

وكتب أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة Nansen، في مقال رأي لـCointelegraph أن الفرصة الحقيقية مع الأسهم المرمّزة لا تكمن في الأسواق العامة، بل في الأسواق الخاصة، حيث توجد اختلالات أعمق يمكن معالجتها عبر البلوكتشين.