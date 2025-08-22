معالي وزير الشؤون الإسلامية يثني على مبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم كنموذج للعمل الإنساني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معالي وزير الشؤون الإسلامية يثني على مبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم

أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالمبادرة الإنسانية الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتبرع بالدم.

ووصف معاليه هذه الخطوة النبيلة بأنها تجسد أسمى معاني العطاء والإيثار، وتعتبر قدوة ملهمة في العمل الإنساني.

تأتي هذه الحملة السنوية التي أطلقها سمو ولي العهد كجزء من رعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمشاركة المجتمعية.

وأضاف معالي الوزير أن هذه المبادرة تعكس القيم الإسلامية الراسخة، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على حياة الإنسان وصحته.

وختم معالي الوزير تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين بالعون والتوفيق، مشيداً بالأعمال والمبادرات الإنسانية العظيمة التي يقدمانها.

هذه المبادرة تعكس مكانة المملكة الريادية في خدمة الإنسان وتعزز دورها الإيجابي في المجتمع.