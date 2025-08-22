تخصيص 13.2 مليار فرنك أفريقي منحازة لخطة إحصاء السكان والمساكن في الكاميرون

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحكومة الكاميرونية تخصص 13.28 مليار فرنك أفريقي لإجراء تعداد سكاني جديد

أعلن رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوت، عن تخصيص مبلغ 13.28 مليار فرنك أفريقي لإجراء رابع إحصاء عام للسكان والمساكن في عام 2026. ومن هذا المبلغ، تقدم البنك الدولي 7 مليارات فرنك أفريقي عبر برنامجه الإقليمي لمواءمة الإحصاءات في أفريقيا، بينما تغطي الحكومة الكاميرونية المبلغ المتبقي والبالغ 6.2 مليارات فرنك أفريقي.

تمويل مؤمن بالكامل

أوضح الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بول تاسونج، أن التمويل مؤمّن بالكامل، وأن الخطوة القادمة هي إجراءات تقنية لصرف الاعتمادات. سيتم دمج التعداد السكاني مع إحصاء للزراعة والثروة الحيوانية لتوفير خريطة شاملة للسكان وسبل عيشهم.

تعداد سكاني قديم

تعتمد الحكومة الكاميرونية حاليًا على تعداد عام 2005 الذي يقدر عدد السكان بـ20 مليون نسمة، والذي لم يعد يعكس الواقع الحالي. ويؤثر هذا التعداد القديم على التخطيط في مجالات متعددة منها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وحتى توزيع الدوائر الانتخابية، مما يؤثر بدوره على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.