استمرار فعاليات بطولة “نجران تستاهل” بثلاث مباريات في اليوم الرابع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت أمس فعاليات بطولة “نجران تستاهل” لكرة القدم للصالات، والتي تقام للجهات الحكومية تحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران. ينظم البطولة فرع وزارة الرياضة بالمنطقة بالتعاون مع جمعية “واعد”، وتقام على صالة مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران بمشاركة 19 جهة حكومية.

شهد اليوم الرابع للبطولة إقامة ثلاث مباريات، حيث جمعت المباراة الأولى بين فريقي فرع وزارة الصحة والدفاع المدني، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5-0. وفي المباراة الثانية، التقى فريقي مكافحة المخدرات وأمن الطرق، وانتهت المباراة لصالح الفريق الأول بنتيجة 6-5. وفي اللقاء الأخير لليوم، تنافس فريقا مستشفى القوات المسلحة وقوات الطوارئ الخاصة، وانتهت المواجهة بفوز الأول بنتيجة 5-2.