زلزال بقوة 5.7 درجات يهز سواحل اليابان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم عن تسجيل زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل اليابانية.

الهزة الأرضية تسجل 5.7 درجات على مقياس ريختر

صباح اليوم، سُجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل اليابانية. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن الزلزال وقع على بُعد 51 كيلومترًا جنوب شرق مدينة “أوفوناتو” بمحافظة “إيواتي”، وكان عمقه 50 كيلومترًا تحت سطح البحر.

لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال الذي شعر به سكان المنطقة. يجري متابعة الوضع عن كثب للتأكد من سلامة السكان وتقييم الأضرار المحتملة.