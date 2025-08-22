رئيس روس آتوم الروسية: الدرع النووي بحاجة للتحديث في ظل “التهديدات الجسيمة”

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليخاتشوف رئيس مؤسسة الطاقة النووية الحكومية روس آتوم القول الخميس إن الدرع النووي الروسي يجب أن يتم تطويره في السنوات القادمة في ظل التهديدات الجسيمة. ونقلت الوكالة عنه القول “في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، نواجه تهديدات جسيمة لوجود بلدنا. ولذلك فإن الدرع النووي، والذي يعد أيضا سيفا، يمثل ضمانا لسيادتنا”. وأضاف “ندرك اليوم أنه لابد من تطوير الدرع النووي في السنوات القادمة”. جريدة الرياض

