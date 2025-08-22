شركة خزانة BNB تهوي 77% بعد إشعار شطبها من ناسداك

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - تراجعت أسهم شركة Windtree Therapeutics، وهي شركة أبحاث طبية حيوية أعلنت الشهر الماضي عن تبنّيها استراتيجية خزانة BNB، بنسبة 77% يوم الأربعاء بعد أن أبلغتها ناسداك بقرار شطبها من البورصة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وأوضحت الشركة في إفصاح قدّمته إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية يوم الثلاثاء أن المخالفة تتعلق بقاعدة الإدراج 5550(a)(2) الخاصة بناسداك، والتي تشترط ألا يقل سعر السهم عن 1.00 دولار. ومن المقرر أن يتم تعليق التداول على السهم يوم الخميس.

وانخفض سهم Windtree المُرمز (WINT) بنسبة 77.2% إلى 0.11 دولار عقب الخبر، وتراجع 4.7% إضافية في التداولات ما بعد الإغلاق، بحسب بيانات Google Finance. وكان السهم قد شهد ارتفاعًا طفيفًا في 16 يوليو عندما أعلنت الشركة عن استراتيجية خزانة BNB، لكنه فقد منذ ذلك الحين أكثر من 90% من ذروته المسجلة في 18 يوليو.

تغيّر سعر سهم WINT يوم الأربعاء. المصدر: Google Finance

ورغم أن بعض الشركات حققت مكاسب بعد تبنيها استراتيجيات خزانة الكريبتو، فإن شركات أخرى لم يحالفها الحظ. وتُعد Windtree جزءًا من مجموعة متزايدة من الشركات المدرجة التي اعتمدت استراتيجية خزانة BNB، ما يمنح المستثمرين تعرضًا للعملة دون الحاجة لامتلاكها مباشرة.

Windtree ستواصل الإفصاحات المالية

قال الرئيس التنفيذي للشركة جيد لاتكن في الإفصاح إن Windtree ستواصل التزاماتها المتعلقة بالتقارير المالية رغم شطبها من ناسداك.

يُذكر أن بعض شركات الكريبتو مثل Argo Blockchain تم تعليق إدراجها سابقًا من ناسداك لكنها أعيدت بعد تلبية متطلبات الامتثال.

إعلانات كبيرة ثم صمت

بدأت Windtree استراتيجيتها لخزانة BNB في 16 يوليو، حين كشفت عن اتفاقية شراء بقيمة 60 مليون دولار مع شركة Build and Build Corp، مع خيارات لشراء إضافي بقيمة 140 مليون دولار.

وقفز سهم WINT بنسبة 32.2% خلال اليومين التاليين قبل أن يبدأ في الانهيار.

وبعد أسبوع تقريبًا، وقّعت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون دولار مع مستثمر غير معلن، إضافة إلى اتفاق منفصل بقيمة 20 مليون دولار مع Build and Build Corp لشراء المزيد من عملات BNB.

لكن الشركة لم تكشف عن حجم ما تحتفظ به من BNB أو ما إذا كانت تنوي الاستمرار في استراتيجيتها. وقالت Cointelegraph إنها تواصلت مع Windtree للتعليق.

BNB يسجّل ارتفاعًا جديدًا

على الجانب الآخر، كان BNB من بين أفضل العملات البديلة أداءً يوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 876.26 دولارًا مسجّلًا أعلى مستوى تاريخي جديد، مع تعافي سوق الكريبتو الأوسع من أدنى مستوى له خلال أسبوعين، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ويُعد BNB من العملات البديلة الكبرى القليلة التي حققت قممًا جديدة خلال هذه الدورة الصعودية، إلى جانب XRP وSolana (SOL)، بينما لا تزال عملات مثل Ether المُرمز (ETH) وDogecoin المُرمز (DOGE) وChainlink المُرمز (LINK) وCardano المُرمز (ADA) تلاحق مستوياتها القياسية السابقة منذ عام 2021.