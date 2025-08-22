Santiment: البيتكوين يتعافى من منطقة الخوف.. لكن "الفود" قد لا يكون انتهى

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - عاد شعور السوق إلى الحياد مع ظهور مؤشرات تعافٍ يوم الخميس، بعد هبوط قصير إلى منطقة "الخوف" حين تراجع سعر البيتكوين إلى 112,000 دولار في اليوم السابق.

لكن المحللين سارعوا للتحذير من أن المزيد من التقلبات لا يزال في الأفق.

فقد هبط سعر البيتكوين (BTC) إلى 112,350 دولارًا على منصة Coinbase مساء الأربعاء، مسجلًا تصحيحًا بنسبة 10% من ذروته في أغسطس البالغة أكثر من 124,000 دولار، ودافعًا مؤشر الخوف والطمع الخاص بالبيتكوين إلى مستوى 44، وهو الأدنى خلال شهرين.

إلا أن العملة سرعان ما بدأت في التعافي، لتستعيد مستوى 114,500 دولار خلال التداولات المبكرة يوم الخميس، وفقًا لبيانات TradingView، مما انعكس إيجابًا على معنويات السوق. وقد عاد المؤشر إلى المنطقة المحايدة عند مستوى 50.

قال محللو البلوكتشين في Santiment: "كما كان متوقعًا، بدأت أسواق الكريبتو بالتعافي"، لكنهم حذروا في الوقت نفسه: "ترقبوا المزيد من الفود (الخوف، عدم اليقين، الشك)"، وأضافوا: "الأسواق تتحرك بعكس توقعات الجمهور."

وأشارت Santiment إلى عدة أصول مشفرة تشهد ارتفاعًا في الاهتمام المجتمعي، من بينها بيتكوين، وتيثر (USDT)، وXRP، وكاردانو (ADA)، إضافة إلى عملة ميم غير معروفة تُدعى SNEK.



Bitcoin Fear and Greed Index is 50. Neutral

Current price: $114,056 pic.twitter.com/TxMDtH9GLY — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 21, 2025

المعنويات تتقلب كاللهب

bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear)

قال رجل الأعمال في مجال البيتكوين ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الكريبتو ديفيد بيلي:

"واحدة من أكثر سمات البيتكوين طرافة هي المعنويات. إنها تتقلب مثل اللهب؛ لحظة نشوة، تليها لحظة ذعر. العديد من البيتكوين تم تداولها عبر هذه المشاعر."

أما أوغستين فان، رئيسة قسم التحليلات في مزود برمجيات التداول SignalPlus، فقالت لـCointelegraph: "أسعار العملات المشفرة ظلت شبه ثابتة الأسبوع الماضي مع إضافة العوامل الاقتصادية الكلية رياحًا معاكسة على المدى القصير."

وأضافت أن وزير الخزانة سكوت بيسنت "خيّب آمال المتابعين حين قال إن الحكومة لن تشتري المزيد من البيتكوين لاحتياطيها الاستراتيجي"، لكنه بدا وكأنه تراجع عن تصريحاته بعد ساعات في منشور على منصة X.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 3.96 تريليون دولار بعد ارتفاع بنسبة 2% خلال 24 ساعة، إلا أن المزيد من التقلبات قد يكون في انتظار السوق هذا الأسبوع.

الأنظار على خطاب رئيس الفيدرالي في جاكسون هول

يترقب المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، والذي لطالما كان له تأثير قوي على الأسواق.

وقالت شركة BitGo يوم الأربعاء: "الأسواق تستعد لجاكسون هول، حيث يمكن أن يهزّ نبرة باول أسواق الأسهم والكريبتو."

وكانت الأسواق قد بدأت بالفعل في تسعير احتمال عدم إعلان باول عن خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، لكن الكاتب جيسون ويليامز قال الأربعاء: "إذا بدا باول متساهلًا ومال إلى أن خفض الفائدة مرجّح، فسنشهد اندفاعة قوية."

وأضاف متداول CNBC ران نيوينر: "مؤتمر جاكسون هول سيحدد مسار الكريبتو في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "ترامب يضغط من أجل خفض الفائدة لسبب وجيه، لكن يبقى السؤال: هل سيستجيب باول؟"

وتُظهر أداة CME Fed Watch المستندة إلى العقود المستقبلية أن هناك احتمالًا بنسبة 82% لخفض الفائدة في 17 سبتمبر، رغم أن هذه النسبة تشهد تراجعًا.