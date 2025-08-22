صناديق ETF للبيتكوين تسجل سلسلة خسائر من 5 أيام.. وبومبليانو: البيتكوين في حالة بيع مفرط

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - سجّلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة أطول سلسلة تدفقات خارجة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت يرى فيه رائد الأعمال في مجال الكريبتو أنتوني بومبليانو أن سعر البيتكوين قد يكون الآن في حالة بيع مفرط.

فخلال الأيام الخمسة الماضية من التداول، شهدت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة بنحو 1.17 مليار دولار، وهي أطول سلسلة منذ فترة استمرت سبعة أيام في أبريل عندما كان البيتكوين يتداول قرب 79,625 دولارًا، وفقًا لبيانات Farside وCoinMarketCap.

بومبليانو في مقابلة مع CNBC يوم الخميس إن البيتكوين يُحتمل أن يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية الآن، مشيرًا إلى أنه كان يتداول عند 112,870 دولارًا وقت الكتابة.

بومبليانو: البيتكوين يتجه نحو فترة شراء أكثر نشاطًا

قال بومبليانو: "عند مستويات 112 إلى 113 ألف دولار، فإن البيتكوين في حالة بيع مفرط إلى حد كبير." وأضاف أن إشارات البيع المفرط، إلى جانب دخولنا سبتمبر وأكتوبر بعد عام من حدث تنصيف 2024 في أبريل، قد تعني أن السعر يستعد للارتفاع.

البيتكوين يتراجع بنسبة 4.98% خلال 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

وأوضح: "الناس يكونون أمام شاشاتهم في سبتمبر، بينما لا يكونون كذلك في أغسطس، ولهذا يصبحون أكثر نشاطًا في الشراء."

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع بقليل على وصول البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 124,128 دولارًا في 14 أغسطس.

وبحسب بيانات CoinGlass، فإن الربع الثالث من العام يُعتبر تاريخيًا الأضعف بالنسبة للبيتكوين، بمتوسط عائد يبلغ 6.02% فقط، بينما يُعد الربع الرابع الأقوى بمتوسط مكاسب يبلغ 85.42%.

ويرى بومبليانو أن مجرد توقع تكرار التاريخ قد يشجع على الشراء: "إذا اعتقد الناس أن نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع فترة جيدة للبيتكوين، فإنهم يبدأون بالتصرف على هذا الأساس."

بومبليانو يشكك في وصول البيتكوين إلى مليون دولار في هذه الدورة

ورغم أنه يتوقع أن يكتسب البيتكوين زخمًا مع نهاية العام، إلا أن بومبليانو قال إنه يشك في أن يصل إلى مليون دولار خلال هذه الدورة، رغم أنه قد يحقق ذلك مستقبلًا.

وأضاف أن الترقب المحيط بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر، إلى جانب جمع شركات الخزائن المزيد من الأموال لشراء البيتكوين، قد يرفع الطلب على الأصل.

وقال بومبليانو: "سيصل البيتكوين بالتأكيد إلى مليون دولار في مرحلة ما في المستقبل، لكنني أعتقد أن من غير المرجح أن يحدث ذلك في هذه الدورة."

وتأتي تصريحات بومبليانو بعد يوم واحد فقط من توقع الرئيس التنفيذي لـCoinbase، بريان أرمسترونغ، أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار بحلول 2030.