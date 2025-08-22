تحوّل إيجابي في معنويات مشتقات البيتكوين: هل هناك انتعاش قريب؟

بعد سلسلة من التراجع والانخفاضات، عادت عقود البيتكوين الآجلة للارتفاع، تزامنا مع تحول مؤشر معنويات المتداولين من السلبية إلى الإيجابية، بحسب بيانات “CryptoQuant”.

المؤشر المُركّب، الذي يُقيس عوامل منها صافي مراكز الشراء والفائدة المفتوحة، شهد تحسن شبيه لما حدث في بداية أغسطس، حين سبق الارتفاع القوي في سعر البيتكوين.

انخفض مؤشر “Binance Taker Buy/Sell” أيضا إلى 0.95، وهو مستوى تاريخي يعني انجذاب المشترين.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تزايد التشاؤم على منصات التواصل، وهو ما تكرر سابقا قبل تسجيل قيعان سعرية.

يتداول سعر البيتكوين حاليا قرب 113,000 دولار، منخفض بنسبة 0.8% خلال اليوم، و5.6% خلال الأسبوع، رغم مكاسب سنوية تُقارب 86%.

فنيا، يظل نطاق 110,000 – 112,000 دولار حاسم، حيث يُمكن أن يُحدد اتجاه الحركة القادمة نحو 104,000 أو ارتداد جديد.

