جابر يقف على التحضيرات الهندسية لإعادة تأهيل الطرق بولاية الخرطوم

الخرطوم تفقّد عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، موقع خلط وإعداد الأسفلت لصيانة وتأهيل طرق ولاية الخرطوم يرافقه والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة. وأوضح والى الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن هيئة الطرق والجسور بالولاية شرعت فى تأهيل عدد من الطرق والكباري إبتداءاً من شارع المطار وأن العمل يسير بصورة طيبة وفقاً للمواقيت الموضوعة لإكمال صيانة الطرق. وأشار الوالى إلى أن اللجنة المعنية بإعداد الطرق وتهيئة البيئة لعودة المواطنين تبذل جهود مقدرة فى عدد من الجوانب المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء والصحة. ولفت سيادته إلي أن زيارة عضو مجلس السيادة لعدد من المواقع والمحطات تمثل دافعاً كبيراً للعاملين فى هذه القطاعات لتسريع العمل. سونا

