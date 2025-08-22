الصداقة الإلكترونية؟!

إن مفهوم الصداقة من الصعب أن تسقطه على أي شخص بمجرد أنه قريب منك، فالزملاء في العمل او الدراسة او المعارف او حتى الاصحاب ليس بالضرورة أن يكونوا أصدقاء، لان هذا المصطلح يحتوي على صفات عديدة منها الحرص والأمانة والحب الصادق للطرف الآخر، وهذه جميعها مشاعر ربما في بعض الأحيان لا تجدها بين الاخوان انفسهم، والدليل ان بعض الناس يفصح بأسراره واموره الخاصة لأصدقائه ويفضلهم على اخوانه ووالديه. وهذا اكبر دليل على ان الصداقة الحقيقية والمباشرة تكون محببة وقريبة على النفس اكثر من الارحام والاقارب، خصوصا عندما يشعر الصديق بفرح او حزن او ظروف صديقه قبل ان يبلغه.

اما اذا تحدثنا عن الصداقة التي تأتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فإنها في الحقيقة لا تعبر عن معنى الصداقة الحقيقي لأنها تفتقر إلى الكثير من المواصفات والمعاني والشواهد التي تعطي المعني الحقيقي لمفهوم الصداقة، مع ان الكثيرين يرونها ويصفونها بالصداقة، وذلك بسبب نقص الخبرات واختلاف الاعمار والاجناس وطبيعة الحياة في كل بلد واختلاف الثقافات. لكن حتى لو اتفقنا ان الصداقة القريبة والمباشرة والتي يكون فيها تواصل ومتابعة عن قرب هي الصداقة الفعلية الا انه بالمقابل هناك صداقات مزيفة او مسمومة غير حقيقة من بعض الأطراف. فتجد شخصا يملأ قلبة الحسد والغيرة وربما الحقد ويوهم الطرف المقابل انه اقرب الناس اليه ومن الذين تهمهم مصلحته، وتجده بالفعل يقدم له النصائح ويحذره ويوجهه، وهو في نفس الوقت عدو متخفٍ بالخداع غير الظاهر للشخص المقابل.لذلك يجب علينا التفريق بين الناس البعيدين ومن يعيشون في محيط دائرتنا مع اتخاذ الحذر الشديد في طريقة اختيار الأصدقاء وعدم الثقة في الجميع والانخداع بتصرفاتهم او كلامهم، فالإنسان لو خرج في هذه الحياة بصديق حقيقي واحد فإنها نعمة محروم منها الكثيرون، وهي افضل من ان تعرف الكثير من الأشخاص تراهم أصدقاء لك ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك ولم يصلوا إلى درجة هذا المعنى السامي.

زبن حمد البذال – الأنباء الكويتية

