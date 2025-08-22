ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وسط الأشجار

إطلالة أنيقة وسط الأشجار تثير تفاعل الجمهور

ليلى علوي تُكرَّم نجمة الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 07:04 مساءً - خطفت الفنانةالأنظار بأحدثخضعت لها خلال تواجدها فيلقضاء عطلتها الصيفية، حيث ظهرت وسط الأشجار في أجواء طبيعية خلابة، بإطلالة أنيقة ورشيقة معتادة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أصبح ينتظر إطلالاتها التي تظهر بها بشكل دائم.ونشرت ليلى علوي صور الجلسة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث تألقت بفستان فوشيا أنيق تميز بتفاصيل ناعمة وطيات بسيطة أبرزت رشاقتها وقوامها المتناسق، فيما اعتمدت على مكياج هادئ بألوان طبيعية، مع تسريحة شعر مموج تركته منسدلاً على كتفيها ليكمل إطلالتها المبهرة، لتنهال التعليقات من المتابعين مشيدين بالإطلالة وحفاظ ليلى علوي الدائم على رشاقتها.قد تحب قراءة.. ليلى علوي أول ظهور بالفيديو بعد حادث السير بالساحل الشمالي: الحمد لله أنا بخيرويأتي ظهوراللافت بعد تعرضها قبل أيام لحادث بسيط أثناء قيادتها سيارتها بطريق الساحل الشمالي، تجاوزته سريعاً، حيث ظهرت ليلى في مقطع فيديو بعد الحادث، ونشرته على حسابها الشخصي، موجهة رسالة امتنان قائلة: "شكرًا لكل الحب والاهتمام اللي يخليني أحس إني محاطة بالحب، ودعواتكم الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعًا".وأضافت: "الحمد لله أنا كويسة، والخبطة بسيطة كانت قرب القزاز والصاج، وعملت أشعات على الضلوع والرقبة والحمد لله اتطمنت، النهارده تالت يوم والحمد لله أنا كويسة... قدر ولطف". كما حرصت على توجيه تحية خاصة لكل من سأل عنها من مختلف الدول العربية، وتابعت:" شكرًا لكل حبابيي ولكل من سأل عليَّ من الوطن العربي من تونس والجزائر والسعودية ودبي وغيرهم".وفي سياق آخر تستعدلحضور فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر 2025، حيث سيتم تكريمها كـ "نجمة الدورة" تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وذلك خلال احتفالية تتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني، وعرض مجموعة من أبرز أفلامها، إلى جانب ندوة مفتوحة لمناقشة تجربتها.إقرئي أيضاً.. ليلى علوي وبيومي فؤاد في مغامرة سينمائية جديدة بـ ابن مين فيهميُذكر أنّتجدد تعاونها مع الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل اسم ""، ويُشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريبًا. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويأتي ذلك بعد نجاحات عديدة سابقة فى السينما خلال أكثر من فيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.

