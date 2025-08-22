هيئة العقار تفتح باب التسجيل لمشروع “عقار ثون 2025”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع جامعة اليمامة عن انطلاق النسخة الأولى من الهاكاثون التنافسي “عقار ثون 2025″، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع العقاري بالمملكة. يتضمن الهاكاثون عدة مراحل، بدءًا من التسجيل والترشيح وصولًا إلى المرحلة النهائية لإعلان المرشحين. وسيتضمن الحدث ورش عمل وبرامج تدريبية لتمكين المشاركين من تحقيق تطلعات السوق العقاري.

تهدف الهيئة إلى دعم الحلول الابتكارية واستقطاب الكفاءات الشابة لجعل المملكة قائدة في التحول الرقمي والتطوير العمراني. ويستهدف الهاكاثون شريحة واسعة من المشاركين من الشركات والمجموعات والأفراد الذين يسعون لتقديم حلول ومشاريع تقنية مبتكرة في القطاع العقاري.

تشمل مسارات الهاكاثون تقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مجالات اتحاد الملاك، الإعلانات العقارية الإلكترونية، الوساطة العقارية، والتطوير العقاري. وسيشمل الحدث عدة مراحل رئيسية تبدأ من التحدي وانتهاء بالإعلان عن الفائزين في حفل ختامي.

تشجع الهيئة المهتمين والمبتكرين في القطاع العقاري على التسجيل من خلال الرابط المرفق. ومن المتوقع أن يسهم “عقار ثون 2025” في تقديم حلول إبداعية لتحديات القطاع وتعزيز التنبؤ بمستقبل الصناعة العقارية.