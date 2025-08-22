كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - في 27 أغسطس 2025، تتجه الأنظار إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، التي ستحتضن كعادتها مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، الذي يستمر حتى 9 سبتمبر. وخلاله ستستقطب السجادة الحمراء مجموعة كبيرة من نجمات العالم، اللواتي سيتألقن ككل عام بصيحات مكياج تُواكب اتجاهات الجمال الرائجة، كلٌّ وفق أسلوبها وما يتناسب مع ملامحها.

وقبيْل افتتاح المهرجان الذي استطاع أن يرسخ نفسه منصة عالمية تحتفي بالسينما، ويصبح ساحة تنبض بالجمال، ترصد "الخليج 365" باقة من أبرز صيحات المكياج من السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا 2024.

زانغ زيي بالمكياج الكلاسيكي

كعادتها، تألقت النجمة الصينية زانغ زيي Zhang Ziyi بإطلالة راقية، تحمل بصمة الكلاسيكية التي لا تبطل. اعتمدت مكياج العيون الناعم مع لمسة أيلاينر رقيقة عزّزت من شكل عينيها، إلى جانب بشرة متوهجة بألوان حيادية وأحمر شفاه أحمر غامق، يمنحها مظهراً متوازناً بين العصرية والأناقة التقليدية.

روز برترام بالمكياج الطبيعي المشرق

العارضة روز برترام Rose Bertram اختارت أن تبقى وفية لجمالها الطبيعي؛ حيث أطلت بمكياج مشرق يركّز على إضاءة البشرة وإبراز النضارة. واعتمدت كريم أساس خفيفاً مع لمسات من الهايلايتر على عظام الخد، وظلال جفون نيود متدرّجة، فيما زيّنت شفتيها بلون وردي خافت ولامع، يعكس روح الصيف والحيوية.

جينا أورتيغا بمكياج جريء بنغمات اللون الأحمر

نجمة هوليوود الشابة جينا أورتيغا Jenna Ortega كسرت القواعد على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة لافتة. اختارت دمج درجات الأحمر في مكياجها؛ حيث ظهرت بظلال عيون حمراء داكنة مسحوبة، مع لمسات ماسكارا مكثفة وكحل أسود وأحمر شفاه بنفس النغمة؛ لتمنحنا مثالاً عن الجرأة العصرية في الجمال.

إيزابيل غولارت بمكياج نيود مع الأيلاينر الناعم

إطلالة السوبر موديل إيزابيل غولارت Izabel Goulart جاءت عنواناً للبساطة المترفة. واعتمدت مكياج نيود يركّز على توحيد لون البشرة بلمعة صحية، مع أيلاينر أسود رفيع يحدد العينين برقي، وأحمر شفاه نيود وردي منحها مظهراً طبيعياً أنيقاً يُناسب حضورها اللافت.

آمي جاكسون بمكياج فضي ناعم بالرموش الجريئة

آمي جاكسون Amy Jackson اختارت مكياجاً يعكس أجواء السجادة الحمراء بكل ترفها. فظهرت بظلال عيون فضية براقة على الجفون، منسّقة مع رموش كثيفة وطويلة تزيد من سحر العينين. أما الشفاه فبقيت حيادية بلون نيود فاتح؛ لتترك المجال للعيون؛ كي تكون مركز الإطلالة.

جورجينا رودريغيز بمكياج مونوكروم نيود

كعادتها، خطفت جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez الأضواء بإطلالة متكاملة تفيض جاذبية. اعتمدت صيحة المكياج المونوكروم بدرجات النيود؛ حيث وحّدت ألوان البشرة والعيون والشفاه في لوحة دافئة واحدة، مع رموش كثيفة وطويلة. النتيجة كانت لوكاً أنثوياً عصرياً يجمع بين النعومة والجرأة.

جوليا ماغرون بالمكياج السموكي الناعم

جوليا ماغرون Julia Magrone أضافت لمسة درامية ناعمة إلى السجادة الحمراء بمكياج عيون سموكي متدرّج باللون البني الداكن والأسود، مع تدرّجات أفتح عند الزوايا الداخلية للعين. نسّقت ذلك مع نيود محددة بالبني وبشرة مضيئة، يظللها البلاش الوردي؛ لتجمع بين القوة والأنوثة في آنٍ.

أنجلينا جولي Angelina Jolie بمكياج عيون ناعم وأحمر شفاه أحمر لامع

حضور أنجلينا جولي Angelina Jolie على السجادة الحمراء لا يمر مرور الكرام. فقد تألقت هذه المرة بمكياج عيون ناعم، يرتكز على الظلال الرمادية الخفيفة مع أيلاينر رفيع، وبدت في غاية الجاذبية مع أحمر شفاه أحمر لامع يليق ببشرتها الفاتحة، مؤكدة أن الكلاسيكية لا تفقد بريقها أبداً.

ليدي غاغا بمكياج مشرق بنغمات مشمشية

ليدي غاغا Lady Gaga اختارت الابتعاد عن الإطلالات الجريئة التي اعتدنا عليها، واعتمدت مكياجاً مشرقاً بدفء النغمات المشمشية. فظهرت بظلال عيون خوخية مات مع أحمر شفاه مشمشي بتركيبة كريمية، ما منحها إطلالة أنثوية متجددة تناسب أجواء المهرجان.

مكياج مهرجان فينيسيا 2024: بين الجرأة والنعومة

من خلال الإطلالات المتنوعة للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا 2024، بدا واضحاً أن صيحات المكياج للموسم الماضي ارتكزت على التوازن بين الجرأة والنعومة. فبينما اختارت بعضهن الألوان الجريئة كالأحمر والمشمشي، فضّلت أخريات المكياج الطبيعي والنيود الذي يبرز الجمال بأسلوب هادئ وأنيق. كما حافظت الكلاسيكيات على حضور قوي، من أحمر الشفاه الأحمر إلى الأيلاينر الناعم،؛ لتؤكد أن هذه الصيحات تبقى خالدة مهما تغيّرت المواسم. والنتيجة؟ لوحة جمالية متكاملة تعكس شخصية كل نجمة وتمنحنا إلهاماً لإطلالاتنا المقبلة.

توقعاتنا لخطوط مكياج نجمات فينيسيا 2025

