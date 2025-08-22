حطام غامض يثير القلق في الساحل الشرقي لأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأسترالية أمس الخميس إن المزيد من الحطام على شكل كرات ظهرت على شواطئ في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا.

وقال المجلس المحلي للولاية إن حطاماً على شكل كرات ولونه رمادي، يتراوح حجمه بين 10 و40 سنتيمترا، جرفته الأمواج إلى الشواطئ في منطقة الساحل المركزي شمال سيدني.

وقال المجلس المحلي في بيان، ذكر فيه سبعة شواطئ: "عمليات الفحص التي أجراها موظفو البيئة في المجلس حددت تلوث حطام على شكل كرات جرفته الأمواج إلى عدة شواطئ في الساحل المركزي".

وأضافت السلطات أنه "تم جمع عينات لتحليل تكوين المادة وأصلها، وتجري المزيد من التحقيقات وعملية تنظيف آمنة".

وتم إغلاق عدد من الشواطئ، بما في ذلك شاطئ مانلي الشهير في الشواطئ الشمالية لسيدني، بعد أن جرف الشاطئ "حطاما أبيضاً/رمادياً على شكل كرات" بين أكتوبر 2024 ويناير 2025.