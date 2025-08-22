الهيئة الأسترالية تأمر بمراجعة ضوابط مكافحة غسل الأموال في Binance

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - أمرت المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات المالية (AUSTRAC) الوحدة المحلية لبورصة العملات المشفرة Binance بتعيين مدقق خارجي بسبب مخاوف تتعلق بأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لديها.

وقالت الهيئة يوم الجمعة إن القرار اتُخذ "بعد تحديد مخاوف خطيرة" بشأن ضوابط Binance في هذا المجال.

من جانبه، قال مات بوبلوكي، المدير العام لشركة Binance في أستراليا ونيوزيلندا، لـCointelegraph:

"تعترف Binance Australia بقرار AUSTRAC"، مضيفًا أن هذه الخطوة "إجراء ضمن مراجعة إشرافية، وليست إجراءً إنفاذيًا."

أما الرئيس التنفيذي لـAUSTRAC بريندان توماس فقال إن التقييم الذي أجرته الهيئة العام الماضي "يسلط الضوء على تزايد قابلية العملات الرقمية لسوء الاستخدام من قبل المجرمين." وأوضح أن طلب المراجعة الخارجية جاء بعد سلسلة من التفاعلات التنظيمية مع ما وصفه بـ"القطاع ذي الأولوية"، في إشارة إلى صناعة الكريبتو.

كما أعربت AUSTRAC عن قلقها من ارتفاع معدل دوران الموظفين في Binance، ونقص الموارد المحلية، وضعف إشراف الإدارة العليا. وأشارت إلى أن ذلك يثير تساؤلات بشأن كفاية الحوكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة.

وقال توماس: "إنها شركة عالمية تعمل عبر الحدود في بيئة عالية المخاطر. نحن نتوقع وجود أنظمة قوية للتعرف على العملاء، وإجراءات العناية الواجبة، ومراقبة فعالة للمعاملات."

متاعب Binance في أستراليا

سبق أن واجهت Binance تدقيقًا شديدًا من الجهات التنظيمية الأسترالية. ففي أواخر عام 2024، اتخذت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد Binance Australia Derivatives بدعوى انتهاكات مزعومة لقوانين حماية المستهلك.

وفي صيف 2023، داهمت ASIC مكاتب Binance في أستراليا ضمن تحقيق يتعلق بأعمال المشتقات التابعة لها، والتي توقفت لاحقًا. وجاء ذلك بعد أن ألغت الهيئة ترخيص وحدة المشتقات التابعة لـBinance.

وكان قرار الإلغاء قد جاء إثر مراجعة أجرتها الجهات التنظيمية المحلية، بعد شكاوى من مستخدمين بشأن إغلاق حساباتهم بشكل خاطئ، إذ صُنّف بعضهم خطأً على أنهم "عملاء محترفون."

Binance خارج النظام المصرفي الأسترالي

في عام 2023، اضطرت Binance إلى تعليق خدمات الإيداع والسحب بالدولار الأسترالي بعد أن أُمرت مزودتها المحلية للمدفوعات Zepto بالتوقف عن دعم البورصة. وتشير بيانات لاحقة إلى أن Binance لم تحصل إلا على أقل من يوم واحد من التحذير قبل أن يتم "قطعها" عن النظام المصرفي المحلي.

وحتى اليوم، تنصح Binance المستخدمين الراغبين في سحب الدولار الأسترالي من المنصة بشراء العملة المستقرة USDt مرمزة (USDT) لتحويل الأموال خارج المنصة أو استخدام خدمات التداول من نظير إلى نظير. أما خيار "التحويل البنكي" فما يزال موقوفًا، وتظهر بجانبه رسالة "القناة معلقة."